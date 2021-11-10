Під Дніпром проти коронавірусу вакцинують просто у маршрутці

Під Дніпром проти коронавірусу вакцинують просто у маршрутці

Щодня маршрутка змінює свою локацію.

У Новомосковську Дніпропетровської області для вакцинації проти коронавірусу облаштували маршрутку. Вона курсує містом, а медики роблять щеплення бажаючим.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

У Новомосковську відкрили пункт масової вакцинації у звичайному мікроавтобусі. Його обладнали всім необхідним.

Щодня такий мобільний пункт вакцинації змінює свою локацію, аби щеплення могли зробити якомога більше містян. Це допомагає розвантажувати черги у звичайних центрах вакцинації у лікарнях.

Зазначається, що у такому мобільному пункті вакцинації щеплення роблять трьома вакцинами – Pfizer, CoronaVac та Astrazeneca.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що Міністерстві охорони здоров'я розповіли, в який інтервал рекомендується зробити друге щеплення проти коронавірусу.

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