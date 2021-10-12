Чи впливає вакцинація на вагітність і чому може збитися менструація: відповіді на головні запитання

Чи впливає вакцинація на вагітність і чому може збитися менструація: відповіді на головні запитання

Згідно з усіма даними, зібраними дослідниками, жодних доказів того, що вакцини проти COVID-19 впливають на шанси завагітніти, перебіг вагітності, пологи і дитину, немає.

Щойно перша вакцина проти COVID-19 перетнула фінішну лінію і була схвалена для використання, навколо неї почали розростатися фейки і дезінформація. Один із популярних міфів, який немає жодного наукового доказу, стверджує, що, мовляв, вакцина викликає безпліддя у жінок і впливає на перебіг вагітності. Попри те, що міф швидко розвінчали, він облетів різні платформи соціальних мереж, призвівши до численних дискусій.

Робити чи ні щеплення проти COVID під час вагітності - особиста справа кожної. Але ухвалюючи рішення, слід переконатися в тому, що отримали якомога більше достовірної інформації про COVID і про вакцину. Передусім, варто проконсультуватися з досвідченим лікарем чи акушеркою, а ще краще з кількома такими фахівцями.

Так, ТСН.ua. поспілкувалася з головним санітарним лікарем України, заступником міністра охорони здоров'я Ігорем Кузіним, медичною експерткою ЮНІСЕФ в Україні, лікаркою-інфекціоністкою Катериною Булавіновою, лікаркою вищої категорії, акушеркою-гінекологинею, кандидаткою медичних наук Янютою Саар Мустафаївною, акушеркою-гінекологинею, генетикинею Олесею Красій та акушеркою-гінекологинею Світланою Соломенко і дізналася, чи є ризики вакцини проти COVID-19 для вагітних і плоду, що радять експерти і до яких ускладнень коронавірус може призвести у невакцинованої породіллі.

Факти і вигадки

Міф №1: Вакцини проти COVID-19 мало досліджені і не тестувалися на вагітних

Наукове пояснення

Спершу вагітним жінкам дійсно не рекомендували вакцинуватися й їх виключили з клінічних випробувань, але лише тому, що вплив вакцин на вагітних жінок вивчається в останню чергу, коли вони вже пройдуть випробування на іншій популяції.

Утім, хоча саме вагітні жінки не були залучені до участі у цих випробуваннях, були випадки, коли жінки з групи добровольців вагітніли. У випадках, коли це сталося, негативного впливу на вагітність чи дитину не було.

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Також є чимало досліджень, які вказують на безпечність вакцинації проти COVID-19 як для вагітних, так і для тих, хто вигодовує грудним молоком дитину, і тих, хто планує вагітність. А у зв'язку із стрімким поширенням штаму "Дельта", за словами науковців, найкращим методом захисту вагітних від потенційного негативного впливу COVID-19 є саме вакцинація.

Так, останні дані Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) у США свідчать, що вакцини проти COVID-19 добре переносяться вагітними, жінками, які планують вагітність або вигодовують грудьми. Зокрема, завдяки додатковим даним у спеціально створеному застосунку V-safe, CDC проаналізував дані тисяч вакцинованих вагітних і не виявив жодних проблем для породіль і їхнього плоду.

Вже у серпні 2021 року в Центрі контролю та профілактики захворювань офіційно рекомендували вагітним щеплюватися від COVID-19, заявивши, що зараження коронавірусом, а особливо штамом “Дельта” несе серйозний ризик для здоров’я і жінки, і дитини. Вагітні жінки, які захворіли на COVID-19, мають більший ризик передчасних пологів, викиднів та інших ускладнень.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ ) також рекомендує вагітним із високим ризиком зараження розглянути питання вакцинації через більший ризик COVID-19 під час вагітності та підвищений ризик передчасних пологів. Також ВООЗ заявила, що немає доказів того, що вакцинація під час грудного вигодовування має будь-який негативний вплив на матір чи дитину. Водночас важкий перебіг хвороби у матері, звичайно, може загрожувати і дитині.

Ще одне дослідження за участю 36 пар провела команда співробітників відділення акушерства і гінекології медичного центру Sheba в ізраїльському місті Тель-Хашомер. Вони залучили пари, які пройшли курс лікування від безпліддя до вакцинації, але лікування не дало результатів. Після щеплення вакциною Pfizer вони почали ще один лікувальний курс.

Дослідники порівняли параметри пацієнтів до і після щеплення і виявили, що введення вакцини не вплинуло ані на резерв яєчників у жінок, ані на функціональність статевих органів.

Вчені Університету Маямі теж дослідили вплив мРНК-вакцин (Pfizer і Moderna) проти коронавірусу на чоловічу фертильність і також зафіксували відсутність будь-якого впливу. Водночас, є докази, що саме вірус - а не вакцина - потенційно може негативно вплинути на вироблення сперми.

А що кажуть лікарі?

Своєю чергою, медична експертка ЮНІСЕФ, лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова у розмові з ТСН.ua зауважила, що попри те, що у світі мільйони людей вже вакцинувалися проти коронавірусу, і деякі країни щеплюють навіть третьою дозою, в Україні ж досі поширюється ствердження, що мовляв вакцини пройшли недостатньо випробувань. Булавінова заявляє, що не розділяє такої позиції, оскільки не розуміє про, яке недостатнє випробування йдеться.

"Майже вся Канада, усі США вакцинувалися проти коронавірусу. Це велика територія з величезною кількістю людей. Зараз цими ж вакцинами люди отримують третю вже дозу. Тобто, вже є стратегія, наприклад, у Франції третя доза всім, хто старший 65 років, в Ізраїлі – взагалі всьому населенню. Яких ще випробувань нам не вистачає?.. Оскільки клінічні випробування це завжди певна кількість добровольців, а тут готовий продукт отримали мільйони і мільйони людей, що ми ще хочемо, яких ще клінічних випробувань нам не вистачає?" - висловилася вона.

Вагітність і вакцинація проти COVID-19: інфекціоністка Булавінова відповіла на головні запитання

Міф №2: Вакцини COVID-19 викликають безпліддя

Наукове спростування

Суспільством поширюється хибна думка, що начебто після вакцинації проти COVID-19 імунна система організму може атакувати синцитин-1, ключовий білок, необхідний для формування плаценти, і призвести до викидня. Існує також твердження, що білок-спайк вірусу COVID-19 та синцитин-1 настільки схожі, що імунна система може помилково прийняти одне за інше.

Це твердження було перевірено в нещодавньому дослідженні, яке не показало імунної перехресної реакції між протеїном-шипом та синцитином-1, що спростувало твердження.

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Таким чином, незважаючи на побоювання та дезінформацію, згідно із ВООЗ, немає жодних даних, які б свідчили про те, що вакцинація від COVID-19 впливає на фертильність. А тому немає необхідності уникати вагітності після щеплення.

Пояснення лікарів

Пояснюючи, чому твердження про, мовляв, настання безпліддя після вакцинації неможливе, акушерка-гінекологиня Світлана Соломенко зауважила, що фейки щодо вакцинації і впливу на репродуктивну систему поширюють про різні вакцини, не лише проти коронавірусу. Лікарка наголосила, що вакцинація не впливає в жодному випадку на репродуктивну функцію.

"Сама вакцинація не впливає в жодному випадку на репродуктивну функцію. Сама структура вакцини, її будова, і потім робота в організмі, пов’язана лише з імунною системою і жодним чином не впливає на гормональний стан і на статеву функцію. Вона лише сприяє утворенню імунної відповіді на цей вірус", - пояснила акушерка-гінекологиня.

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Крім того, акушерка-гінекологиня, кандидатка медичних наук Янюта Саар Мустафаївна для ТСН.ua нагадала, що незважаючи на чималу кількість фейків, їх вже спростовано і доведено, що вакцинація жодним чином не впливає на вагітність і виношування вагітності.

"Дійсно, на сьогодні існує дуже багато міфів про вакцинацію проти коронавірусу. І один із найпопулярніших – вплив вакцинації на можливість завагітніти і виношувати дитину. Але сьогодні цю гіпотезу вже спростовано і доведено, що вакцинація жодним чином не впливає на вагітність і виношування вагітності", - сказала вона.

Своєю чергою, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін наголосив, що вагітність - це той стан, у якому вакцинація є показаною.

У МОЗ розповіли, чи можна вакцинуватися проти COVID-19 вагітним жінкам

"Тому, що вагітність і одночасно "ковід", це є таким станом, коли підвищується ризик проблем із вагітністю і проблеми важкого перебігу коронавірусу", - пояснив Ігор Кузін.

Медична експертка ЮНІСЕФ, лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова, своєю чергою, заявила, що ситуація, яка відбувається з вакцинацією проти COVID-19 у вагітних жінок в Україні, є національною трагедією. Вона висловила думку, що міф про безпліддя поширили боти, які приписували це вакцині Pfizer.

Водночас інфекціоністка наголосила, що через вплив цих міфів в Україні щодня помирає чимало невакцинованих людей.

"По-перше, поняття безпліддя досить широке. Тобто, люди можуть не мати дітей з дуже багатьох причин і не на одну з них вакцина ані біологічно, ані жодним іншим чином вплинути не може. Усі країни з розвиненою економікою вакцинують дітей від 12 років. Отримали цю вакцину мільйони дорослих людей дітородного віку, зокрема, і молоді. Невже українці вважають, що у всіх країнах ніхто не замислювався і є якийсь ризик безпліддя і ніхто б його не помітив і не дослідив. Ми щеплюємося одними із останніх, у нас охоплення вакцинації значно нижчі, аніж в інших країнах. Все безпечно, добре переноситься, вакцини ефективні", - сказала Булавінова.

Також у коментарі ТСН.ua акушерка-гінекологиня, генетикиня Олеся Красій, зауважила, що відкладати вагітність після щеплення не потрібно, адже не вважається, щоб вакцинація впливала на фертильність.



"Поширюється твердження, що нібито мРНК-вакцина Pfizer/BioNTech вчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, своєю чергою, призведе до неплідності в жінок. Проте це не так. Понад 160 тисяч вагітних на сьогодні в США - учасників програми V-safe After Vaccination Health Checker, розробленої Центром контролю захворювань США (CDC), вказали, що на момент вакцинації були вагітними. Немає жодних наукових аргументованих доказів того, що вакцини можуть нашкодити вагітній або ембріону. Вакцинація проти COVID-19 показана вагітним жінкам, її не слід відтерміновувати до пологів. Ця рекомендація базується на все більш обнадійливих даних щодо безпеки та ефективності вакцин проти COVID-19 під час вагітності, а також на даних про те, що сама вагітність асоціюється з підвищеним ризиком тяжкої інфекції. Клінічно доступні вакцини проти SARS-CoV-2 не містять вірусу, який розмножується (реплікується)", - висловилася лікарка. "Поширюється твердження, що нібитоPfizer/BioNTech вчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, своєю чергою, призведе до неплідності в жінок. Проте це не так. Понад 160 тисяч вагітних на сьогодні в США - учасників програми V-safe After Vaccination Health Checker, розробленої Центром контролю захворювань США (CDC), вказали, що на момент вакцинації були вагітними. Немає жодних наукових аргументованих доказів того, що вакцини можуть нашкодити вагітній або ембріону. Вакцинація проти COVID-19 показана вагітним жінкам, її не слід відтерміновувати до пологів. Ця рекомендація базується на все більш обнадійливих даних щодо безпеки та ефективності вакцин проти COVID-19 під час вагітності, а також на даних про те, що сама вагітність асоціюється з підвищеним ризиком тяжкої інфекції. Клінічно доступні вакцини проти SARS-CoV-2 не містять вірусу, який розмножується (реплікується)", - висловилася лікарка.

Міф №3: Технологія вакцинації мРНК не була випробувана досить довго, щоб дізнатися, чи викликає вона безпліддя



Хоча мРНК є новою технологією порівняно з іншими методами створення вакцин, було проведено численні випробування на людях з використанням вакцин мРНК проти грипу, Еболи та вірусу сказу задовго до пандемії COVID-19.

Фактично, перше випробування вакцини проти мРНК на людях розпочалося ще 2006 року, тобто до створення вакцин проти коронавірусу науковці мали близько 15 років для вивчення цієї технології. На підставі сучасних досліджень немає жодних доказів, які б свідчили про довгострокові проблеми з можливістю до зачаття, які б могли виникнути унаслідок застосування вакцин мРНК.

У розмові з ТСН.ua медична експертка ЮНІСЕФ, лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова нагадала, що це нежива, інактивована вакцина і раніше жінок щеплювали й іншими інактивованими вакцинами, наприклад, проти грипу, дифтерії та правця, гепатиту В. Булавінова зауважила, що вакцина проти коронавірусу є безпечною, а тому вкотре наголосила на важливості вакцинації вагітних, які перебувають у групі ризику COVID-19, наслідки якого можуть бути летальними.

"Вагітні жінки - надвисока група ризику щодо "ковіду". Вони зараз надходять до перинатальних центрів, народжують там з "ковідом", хтось помирає, у когось помирають діти. Це неправильно, оскільки вагітна жінка має бути вакцинованою на будь-якому терміні вагітності і захищена від коронавірусу. Жінки розділилися на кілька груп: хтось боїться вакцинації, бо помилково вважає, що це якось може впливати на перебіг вагітності. Це інактивована вакцина, у всіх країнах вакцинують вагітних жінок з високим охопленням, є досить даних щодо мРНК вакцини про те, що жодних проблем від них немає ані для жінки, ані для дитини. І до інших вакцин теж є такі дані, просто їх більше по Pfizer та Moderna", - сказала медична експертка ЮНІСЕФ.

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Поради і відповіді лікарів на актуальні запитання щодо вакцинації вагітних

Чи потрібно відкладати вагітність або лікування безпліддя, якщо у планах вакцинація?

Поточні рекомендації говорять, що причин відкладати зачаття немає. Якщо жінка завагітніла після отримання першої дози вакцини проти COVID-19, не слід відкладати друге щеплення.

Як пояснила акушерка-гінекологиня Олеся Красій, відкладати планування вагітності або лікування безпліддя, якщо жінка/чоловік планують зробити щеплення, не слід. За її словами, навпаки, вакцинація проти COVID-19 рекомендується жінкам, які намагаються завагітніти або планують завагітніти. Лікарка уточнила, що вони та їхні партнери належать до пріоритетних груп вакцинації.

"З огляду на механізм дії і профіль безпеки вакцин, вважається, що вакцини проти COVID-19 не збільшують ризик неплідності. Немає необхідності відкладати вагітність після вакцинації від COVID-19. Згідно рекомендації Королівського коледжу акушерства та гінекології: вакцинація не має бути бар’єром для жінки вагітніти, хочеш – вагітній через 5 хвилин після вакцинації", - заявила акушерка-гінекологиня Олеся Красій.

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Аналогічну думку висловила і ще одна акушерка-гінекологиня Світлана Соломенко, яка теж не радить відкладати вакцинацію, якщо у планах вагітність.

"Відкладати вакцинацію не слід, але треба розуміти, що після вакцинації має минути місяць. Після того можна вагітніти спокійно, не переживаючи. Чому має минути місяць, бо має пройти повний цикл вакцинації – у більшості вакцин це 21 день, щоб утворився достатній імунітет, аби вагітна жінка не мала страху захворіти і мати якісь ускладнення вже від "ковіду", - пояснила лікарка.

Крім того, такої ж думки і лікарка акушерка-гінекологиня, кандидатка медичних наук Янюта Саар, котра теж каже, що відкладати планування вагітності чи лікування безпліддя через вакцинацію не слід.

"Ні, не потрібно відкладати. Навпаки вакциновані пацієнти мають імунітет проти коронавірусу, антитіла, і відкладати народження дитини чи планування вагітності не потрібно", - зазначила вона.

Кому з вагітних краще відтермінувати щеплення до пологів? Протягом якого часу після пологів можна вакцинуватися?

Після пологів, як уточнює акушерка-гінекологиня Світлана Соломенко, краще вакцинуватися через три тижні. За її словами, це пов’язано суто з післяпологовим періодом, в який відбувається підвищена схильність до утворення тромбів.

"Щодо протипоказів у кожної конкретної жінки – це вона обговорює зі своїм лікарем, який веде цю вагітність. Зважаючи на анамнез жінки і аналізів, тому перед вакцинацією жінки мають звернутися до свого лікаря і згодити, чи можна їм вакцинуватися чи ні. Сама вагітність не є протипоказом. Такого немає. Є індивідуальні протипокази у кожної людини, але вагітність не є цим", - уточнила лікарка.

Також до списку протипоказів для щеплення, як під час вагітності, так і після пологів, за даними акушерки-гінекологині Олесі Красій, будуть важкі алергічні реакції/анафілаксії.

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Яку вакцину можна вагітним і в якому триместрі дозволено робити щеплення?

Вакцинуватися проти коронавірусу вагітним жінкам дозволено лише мРНК вакцинами (Pfizer-BioNTech, Moderna), інтервал введення – двічі, через 21 день. Щеплення можна робити у будь-якому триместрі вагітності.

"У ситуації, коли все спокійно з "ковідом", як було влітку, мало випадків і госпіталізацій, жінка могла почекати, наприклад, до більш пізнього терміну вагітності. Наразі ж ми дуже просимо вагітних на будь-якому терміні негайно вакцинуватися – це дозволено, рекомендовано CDC в США, ВООЗ, Американською асоціацією акушер-гінекологів й багатьма європейськими асоціаціями акушер-гінекологів і у багатьох країнах акушер-гінекологами", - зауважила лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова.

Акушерка-гінекологиня Світлана Соломенко також каже, що вагітна жінка може вакцинуватися на будь-якому терміні вагітності, якщо вона немає якихось особистих протипоказів.

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Головний санітарний лікар Ігор Кузін уточнив ще, що є загальна рекомендація, за якою не рекомендується проводити тест на вагітність для тих, хто звертається за плановою вакцинацією проти коронавірусу.

"Тобто додатково тестуватися, як і проводити інших додаткових лабораторних досліджень, не треба", - додав Ігор Кузін.

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Реакція на вакцину у вагітної

Єдиний можливий ризик, пов’язаний із вакциною проти коронавірусу, який може спостерігатися, - це можливе підвищення температури, яка може бути небезпечною. За словами акушерки-гінекологині Олесі Красій, побічні ефекти у вагітних жінок, як і у невагітних, після вакцинації, можуть бути такими:

чутливість, біль, підвищення температури, свербіж або синці у місці ін'єкції

загальне погане самопочуття

відчуття втоми

мороз або гарячка

головний біль

нудота

біль у суглобах або м'язах

Такі реакції, як уточнила лікарка Олеся Красій, може мати понад 10% людей після вакцин, наприклад, Oxford-AstraZeneca або Pfizer-BioNTech.

Побічні ефекти, які мають менше 10% вакцинованих, включають:

набряк, почервоніння або ущільнення в місці ін'єкції

лихоманку

блювоту або діарею

грипоподібні симптоми, такі як висока температура, біль у горлі, нежить, кашель та мороз

Алергія, як пояснює вона, на вакцину зустрічається дуже рідко.

"На третій день після початку побічних симптомів треба звернутися до лікаря, якщо вони надалі турбують пацієнтку. Вагітна жінка може безпечно вживати парацетамол для зменшення побічних ефектів вакцинації", - додала акушерка-гінекологиня, генетикиня Олеся Красій.

Говорячи про підвищення температури у вагітних після щеплення, акушерка-гінекологиня Світлана Соломенко зауважила, що збивати рекомендується температуру 38 градусів і більше. Утім, перед вживання тих чи інших жарознижувальних препаратів вона радить проконсультуватися із лікарем, який веде конкретну вагітність.

"Вагітним можна використовувати все те саме, що і невагітним, але в залежності від терміну. Тому знову ж таки краще порадитися з лікарем, який веде вагітність. Можна використовувати будь-які ібупрофени до певного терміну вагітності, і парацетамол. У вагітних реакція на вакцинація переважно, як і у решти. Це місцева реакція – почервоніння, набряк, біль у руці, загальна слабкість, підвищення температури. Якихось специфічних ускладнень у вагітних немає", - сказала вона.

Як щодо грудного вигодовування?



Жодна вакцина проти коронавірусу не містить живого вірусу, тому вона не змінює ДНК і дитина не може заразитися від неї вірусом. Як пояснює доктор медичних наук, акушер-гінеколог з Південної Флориди Ларрі Скотт Шпігельм, вакцина проти COVID-19 вводиться в м’яз руки, а для вакцин мРНК від Pfizer та Moderna-це місце, де вона поглинається на клітинному рівні. Клітини м’яза поглинають мРНК, не входячи до ядра ​​і не впливаючи на ДНК клітин.

“Вакцини поглинаються в тій області, де вони вводяться, вони ніколи насправді не потрапляють до репродуктивних органів у значній кількості, яка може впливати або зв'язуватися з клітинами в цих органах”, - пояснив доктор медичних наук.

Крім того, попередні дані вказують на те, що вертикального передавання самої вакцини немає, але є антитіла, які виявляють в грудному молоці, що свідчить про передавання антитіл від матері до дитини.

"Якщо у жінки у відповідь на будь-яку вакцинацію виробляються антитіла до якогось збудника вони звичайно ж передаються дитині через грудне молоко і це чудово, оскільки це захищає дитину від інфекції", - пояснила лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова.

Зокрема, є дослідження, яке показало, що вагітні жінки, які вилікувалися від COVID-19, можуть передавати свій імунітет дитині. Це ж дослідження засвідчило, що у жінок, вакцинованих проти COVID-19, є більше антитіл, аніж у жінок, які видужали від коронавірусу.

Водночас інше дослідження, проведене Інституційною оглядовою радою Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, не показало жодних частинок вакцини мРНК у грудному молоці після вакцинації матері проти COVID-19.

У МОЗ наголошують, що жодних застережень для вакцинованих матерів, які вигодовують грудьми, немає. Єдиним застереженням, за словами заступника очільника МОЗ Ігоря Кузіна, є те, якщо жінка була вакцинована векторною вакциною до початку вагітності, то завершити треба мРНК.

"Якщо жінка вигодовує груддю, то для неї вакцинація має проводитися за стандартним режимом без жодних особливостей. Тобто, тут жодних проблем немає", - висловився головний санлікар України Ігор Кузін.

Які можуть бути ускладнення від COVID-19 у невакцинованої вагітної?

Під час вагітності в організмі жінки відбувається безліч змін, деякі з яких можуть вплинути на імунну систему. У вагітних жінок, у разі зараження, підвищений ризик госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті.

Останні дані вказують на те, що пацієнтки з важкими симптомами COVID-19, мають більший ризик ускладнень під час та після вагітності. Порівняно з безсимптомними пацієнтами тяжкі породіллі мали більший ризик кесаревого розтину, передчасних пологів, гіпертонічних розладів вагітності та післяпологової кровотечі.

Говорячи про можливі ризики, у разі відмови від щеплення, акушерка-гінекологиня, генетикиня Олеся Красій розповіла, що COVID-19 може призвести до передчасних пологів або переривання вагітності. Саме тому, за її словами, важливо вакцинувати вагітних від коронавірусу.

"Ризик тяжкого перебігу інфекції у вагітних зростає. Не в останню чергу через те, що в організмі вагітної жінки відбуваються зміни, що придушують імунну відповідь проти власної дитини (яка на 50% складається з чужерідного генетичного матеріалу). Через тиск матки на діафрагму в другій половині вагітності, у поєднанні з ураженням легень, що часто виникає при інфікуванні COVID, погіршуються дихальні функції вагітної, що у 1,5 раза частіше потребує інтенсивного лікування та реанімаційних заходів, порівняно з невагітними жінками", - уточнила лікарка.

Водночас, медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова вкрай збентежена через ситуацією із вакцинацією породіль. Вона каже, що зараз вагітні жінки надходять до перинатальних центрів, народжують там з "ковідом", деякі помирають, у декого помирають діти. І, на її думку, це неправильно, "оскільки вагітна жінка має бути вакцинованою на будь-якому терміні вагітності і захищена від коронавірусу".

"У разі зараження серйозним, важким коронавірусом, у них падає рівень кисню в крові і у більшості випадків вони помирають від задухи у повній тямі. Тому що легені уражаються двома шляхами: або прямою дією вірусу COVID-19 або ще за рахунок тромбозу, який буває не лише в легенях, але і в інших органах і системах. Це дуже страшна смерть і нікому не побажаєш такого страшного випробування... На мою думку, якщо вагітна жінка розуміє всі ризики від "ковіду" для себе, усвідомлює, що вона в групі ризику, вона має бути щеплена проти COVID-10 якомога швидше", - розповіла вона.

Своєю чергою, акушерка-гінекологиня Янюта Саар додала, що у важких випадках перебігу коронавірусу у вагітної може бути і легенева недостатність, і серцево-судинна недостатність, і тромбоемболія, і респіраторний дистрес-синдром.

"Якщо це важкий перебіг, це може бути і реанімація... Станом на сьогодні, вже є достатньо досвіду, і в Європі, і в США, в Ізраїлі вакцинують вагітних. І вакцинація показана, особливо тим, які мають хронічні захворювання, онкопатологію, працюють в організованих колективах, де є ризик заразитися", - зазначила Янюта Саар.

Чи треба вакцинуватися вагітним, якщо вже перехворіли на COVID-19?

Акушерка-гінекологиня Світлана Соломенко пояснила, що вагітним потрібно вакцинуватися проти коронавірусу, навіть за наявності антитіл після хвороби. Оскільки, за її словами, точних даних щодо тривалості їхнього збереження немає.

"Було зібрано статистичні дані і в деяких людей не було одразу антитіл, у деяких зберігалися і через пів року. Тому вакцинуватися можна незалежно від того, скільки разів перехворіли. І навіть не рекомендують перевіряти наявність антитіл, бо це немає співвідношення між кількістю антитіл, імунітетом, наскільки швидко захворієш, коли вони знизяться. Тому вакцинуватися треба в незалежності від кількості антитіл", - зауважила вона.

Також, з її слів, вагітним треба вакцинуватися проти коронавірусу, оскільки вони перебувають в групі ризику. У вагітних більша вірогідність перебігу коронавірусу у важкому стані з тяжкими наслідками, які можуть бути і від пневмонії, яка у породіль зустрічається значно частіше.

"Якщо у вагітної, яка захворіла на коронавірус, приєднується вторинна бактеріальна інфекція, то, як і будь-яка інфекція в організмі жінки, вона може призвести до інфікування дитини, передчасного розриву навколоплідних оболонок, передчасних пологів", - сказала акушерка-гінекологиня.

Крім того, Світлана Соломенко уточнила, що коронавірус може дати ускладнення і на організм дитини – ускладнення розвитку, проблеми з роботою плаценти, її відшарування.

"Якщо це буде тяжка інфекція, буде багато інфекційних агентів, плацента може не впоратися зі своєю функцією. І все таки буде спершу страждати плацента, а потім почне страждати дитинка. Це може бути відшарування частини плаценти, внаслідок чого дитина буде отримувати менше харчування і гірше рости. Це може порушуватися функція судин, бо плацента це судинних орган, а "ковід" впливає на судини, елементи крові, і це призводить до тромбозів плаценти, поганого передавання кисню до дитини, поживних речовин, вона починає відставати від розвитку, йде її затримка, вона погано розвивається", - додала вона.

А Катерина Булавінова уточнює, що, у разі, якщо людина перехворіла на коронавірус, вона однаково повинна бути вакцинованою. Як наголосила лікарка-інфекціоністка, бажано не чекати довше трьох місяців.

Таким чином, світові спільноти одностайні в тому, що вакцинуватися під час вагітності потрібно, передусім тому, що є чіткі дані, які вказують на, що COVID-19 під час вагітності перебігає з важкими наслідками як для вагітної, так і для плода, викликаючи невиношування вагітності, передчасні пологи і безліч інших ускладнень, тим самим збільшуючи як материнську, так і дитячу смертність.

Вакцинація і менструальний цикл

У соціальних мережах поширюються історії жінок, у яких начебто змінився менструальний цикл. Але, як пояснює науковий журнал Scientific American з посиланням на експертів з репродуктивної та сексуальної біології, ймовірним непрямим фактором змін є стрес. За словами Тари Ширазіан, доцентки та гінекологині з Нью-Йоркського університету в Лангоні, отримання нової вакцини вже є стресом. А тому саме фізіологічні наслідки напруги і можуть порушити терміни менструації.

На початку серпня EMA опублікувала звіт, в якому зазначається, що причинно-наслідкових зв'язків між скаргами на порушення менструального циклу та вакцинацією проти COVID-19 не встановлено. Окремо MHRA не виявила зв’язку між менструальними розладами та вакцинами проти COVID-19.

Водночас, згідно з результатами невеликого дослідження, проведеного серед 177 пацієнтів із COVID-19, 28% дівчат зазнали порушення циклу.

Гінекологиня Ольга Соломенко пояснила, що сама вакцина не може впливати на менструальну функцію в загальному. Деякі порушення, які зустрічаються після вакцинації, є загальною реакцією на вакцинацію.

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"Це може бути від будь-якої вакцинації, не суто пов’язано із вакцинацією проти коронавірусу... Сам вірус, який викликає захворювання на COVID, він звичайно впливає на згортальну систему і може призводити, як до утворення тромбів, так і потім до кровотеч. Зазвичай, у жінок, які хворіють на коронавірус, менструації більш рясні на час захворювання або потім якийсь певний час після захворювання можуть бути", - сказала лікарка і додала, що зазвичай, все відновлюється у жінок самостійно.

Водночас гінекологиня Янюта Саар каже, що до лікаря потрібно звернутися, якщо менструальноподібні виділення перевищують нормальну кількість кров’янистих виділень.

"Ми рахуємо кількість тампонів і прокладок, і якщо нормальна кількість перевищена, тоді треба звертатися до лікаря. І кількість днів, якщо перевищено, 3-7 днів, як зазвичай жінка звикла до своїх менструацій, якщо це не фізіологічно для неї, то треба звернутися до лікаря", - уточнила гінекологиня.

Щодо можливого порушення менструального циклу після вакцинації, то Янюта Саар це пояснила так: "Внутрішня слизова оболонка тіла матки, ендометрій, має імунні клітини – клітини внутрішнього імунітету, які допомагають нормальному функціонуванню ендометрію. Після вакцинації слизова оболонка під впливом багатьох «хімічних сигналів», і вона починає звичайно реагувати на ці «сигнали». І після щеплення можливе більш рясна менструація. Це фізіологічний процес".

Гінекологиня пояснила, чи можна завагітніти після вакцинації від COVID-19 і як впливає щеплення на менструацію

Своєю чергою, акушерка-гінекологиня Олеся Красій зауважує, що у разі можливих проблем після вакцинації, спеціальне лікування не потрібне.

"Повноцінний відпочинок та гарний настрій - найкращий засіб відновлення організму", - радить Олеся Красій.

Які переваги вакцинації?

Важливо розуміти, що пандемія триває, і, можливо, вона буде ще тривалий час і цей вірус може залишитися на довгі роки. І треба розуміти, що постійно відкладати вагітність неможливо, як і піддавати своє життя, і життя дитини ризику. Як свідчать дані науковців і світових спільнот, вакцинуватися під час вагітності потрібно, передусім, тому, що COVID-19 під час вагітності перебігає із важкими наслідками як для вагітної, так і для плода, викликаючи невиношування вагітності, передчасні пологи і безліч інших ускладнень, тим самим збільшуючи як материнську, так і дитячу смертність.

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"Якщо вагітна жінка захворіє на серйозний, важкий коронавірус, коли вона стає киснезалежною, у цей момент повернути назад вже не можна. І завжди жахливе це відчуття для її родини, яка її вчасно не відправила на вакцинацію. Уявіть собі таку картину: лежить вагітна жінка з тяжким коронавірусом, "на кисні" в реанімації перинатального центру. Що відчуває її родина, яка могла вчасно її вмовити піти на щеплення, організувати їй процес цієї вакцинації?.." - пояснює лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова.

Водночас, як показує практика, тяжким наслідкам більшості інфекційних захворювань, і зокрема COVID-19, можна запобігти завдяки вакцинації, яка свого часу допомогла взяти під контроль низку інфекцій, зокрема, віспу й поліомієліт.

"Ми всі лікарі рекомендуємо вакцинацію проти COVID-19. На сьогодні це дуже важливо. Оскільки це дуже важка інфекція, яка може призвести до летальних випадків. Під час вагітності – це дуже важливо тому, що і мама, і дитина можуть бути в небезпеці, у разі зараження коронавірусом. Важкі випадки можуть призвести до летальних наслідків і для матері, і для дитини. Перед плануванням вагітності треба вакцинуватися. Взагалі сьогодні всім потрібно вакцинуватися, щоб у нас був колективний імунітет і ми змогли побороти цю інфекцію", - наголосила лікарка, кандидатка медичних наук Янюта Саар Мустафаївна.

Міністерство охорони здоров’я України

З чого почалися чутки про вакцину проти безпліддя проти COVID-19

Протягом багатьох років жінки регулярно та безпечно робили щеплення до вагітності та під час вагітності. Єдине, лікарі не рекомендують робити під час вагітності щеплення живою вакциною, штам ослабленого вірусу (жодна з вакцин проти COVID-19 не містить живого вірусу).

Але разом із природним бажанням людей вберегти своє здоров’я, зберігається скептицизм щодо вакцин, міфи і фейки. Більшість з яких розпускає одна і та ж група людей - так звані антивакцинатори, яким нерідко підігрують відомі постаті. До прикладу, Наомі Вольф - авторка феміністичної книжки "Міф про красу", яка зараз відома своїми антивакцинаторськими поглядами, навесні опублікувала посилання на групу у Facebook, стверджуючи, що начебто “сотні жінок на цій сторінці пишуть, що вони мають кровотечу/згортання крові після вакцинації”. Публікація Наомі привернула увагу і міфи отримали черговий поштовх серед жіночої аудиторії.

Три способи захиститися від коронавірусу

Крім того, ще одна американка Шеррі Тенпенні, відома активістка проти вакцин, котра була визнана однією з 12 людей, які поширюють більшість дезінформації про вакцини у соціальних мережах, також пропагувала ідею про те, що вакцини від коронавірусу нібито шкодять народжуваності. Жінка стверджувала, що, мовляв, вакцини є частиною змови для депопуляції і знищення світу.

Ще одна противниця вакцин, яка виступає за псевдонаукову альтернативну медицину, Крістіан Нортруп, акушерка-гінекологиня. Маючи понад 700 000 підписників у Facebook, Instagram та YouTube, Нортруп виступає за немедичні пологи, сумнівається в дієвості вживання протизаплідних таблеток, і вважає, що жінкам, щоб відновити здоров'я, іноді досить просто змінити спосіб життя, не вдаючись до медичної допомоги. А нещодавно вона виступила проти вакцини від COVID-19, виплеснувши чергову порцію маячні. Після низки інцидентів компанії соціальних мереж почали вживати певних заходів, щоб приборкати дезінформацію на своїх платформах, жо боротьби із фейками активно долучилося і МОЗ.

Так, за словами головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна, МОЗ прицільно стежить за кількістю лікарів сімейної медицини, скільки в них декларацій, скільки є вакцинованих серед тих, з ким було укладено декларацію, аби виявити "антивакцинаторів" серед медиків, які можуть без обґрунтованого пояснення відмовляти пацієнтів від щеплення.

"Якщо ви стикаєтеся з необґрунтованою відмовою від вакцинації або з певними недостовірними даними, які надає лікар, або він взагалі відмовляє від проведення щеплення, я би радив все ж таки шукати іншого лікаря і укладати декларацію з ним. Тому що, дійсно такий лікар він передусім, не використовує принципи доказової медицини і його методи лікування можуть бути неефективними або навіть загрозливими для деяких випадків", - зауважив Кузін.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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