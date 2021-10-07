Обов'язкова вакцинація: МОЗ затвердило список професій

Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.
Про це у четвер, 7 жовтня, повідомляє пресслужба відомства.
Згідно з наказом, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
"Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.
Зазначається, що працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
У МОЗ нагадали, що працівники освіти та органів виконавчої влади можуть щепитися від COVID-19 організовано або індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації.
Крім того, освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
Нагадаємо:
- В Україні станом на ранок 7 жовтня зафіксовано 15 125 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 314 людей, 4 380 пацієнтів одужало.
- Вже проведено 13 302 370 щеплень проти коронавірусу. За добу 6 жовтня провакциновано понад 122 тисячі українців.
- На сьогодні дванадцять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів у "жовтій" зоні.
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