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Обов'язкова вакцинація: МОЗ затвердило список професій

Обов'язкова вакцинація: МОЗ затвердило список професій

УНІАН

Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. 

 Про це у четвер, 7 жовтня, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з наказом, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. 
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"Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. 

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. 

Зазначається, що працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

У МОЗ нагадали, що працівники освіти та органів виконавчої влади можуть щепитися від COVID-19 організовано або індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації.

Крім того, освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

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