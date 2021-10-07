Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 15 тисяч.
В Україні станом на ранок 7 жовтня зафіксовано 15 125 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 314 людей, 4 380 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 541 особу.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 53 031 особа;
- методом ІФА – 9 964 особи;
- експрестестами – 50 082 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 497 643 особи;
- одужало – 2 277 762 особи;
- летальних випадків – 57 840;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.
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