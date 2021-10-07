Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 15 тисяч.

В Україні станом на ранок 7 жовтня зафіксовано 15 125 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 314 людей, 4 380 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 541 особу.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 53 031 особа;

методом ІФА – 9 964 особи;

експрестестами – 50 082 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 497 643 особи;

одужало – 2 277 762 особи;

летальних випадків – 57 840;

проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

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