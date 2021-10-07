У Балаклії горіло понад 4 га сухостою: поліція шукає палія

Вогонь вдалося приборкати.

Сім годин знадобилося рятувальникам, аби повністю загасити масштабну пожежу на в Харківській області - у Балаклії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 жовтня.

Напередодні в містечку зайнялися очерет і сухостій. Через сильний вітер вогонь швидко охопив 4,5 га території. Полум'я ледь не дійшло до житлових будинків, електропідстанції та АЗС. Очевидці кажуть: воно було настільки сильним, що в деяких багатоповерхівках поплавилися балкони.

Чорний дим було видно з околиць міста - це налякало місцевих жителів. Адже два роки тому у Балаклії горіли та вибухали військові склади. Тоді загинуло троє військових саперів, а ще четверо - дістали поранень. Цього разу, твердять надзвичайники, арсеналу нічого не загрожувало.

Новини України: поліцейські шукають винуватців масштабного підпалу у Харківській області

Загалом пожежу на луках гасили п'ять підрозділів. Із вогнем боролися не лише рятувальники, а й лісники та військові. Основна причина займання - підпал. Тепер поліцейські шукають тих, хто міг це зробити.

Як повідомлялося, у Харкові вранці 3 жовтня сталася масштабна пожежа. В результаті чого згорів приватний столярний цех і декілька автомобілів. Подія трапилася на вулиці Велика Панасівська. Там розгорівся вогонь в місцевому приватному столярному цеху. Буквально за декілька хвилин полум'я охопило ангар, а також чотири автомобілі, припарковані поруч з ним.

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