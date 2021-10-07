Роман Саакашвілі і Ясько: як відреагувала дружина Міхо і що кажуть закохані

Про роман Міхо і Лізи стало відомо після затримання Саакашвілі в Грузії.

Про роман української депутатки "Слуги народу" Лізи Ясько та колишнього грузинького президента Міхеіла Саакашвілі стало відомо після його скандального затримання у Тбілісі. На батьківщині він не був вісім років, а вирушив туди за два дні до парламентських виборів, аби підтримати власну політсилу "Єдиний національний рух".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про роман Яско і Саакашвілі, та реакцію на стосунки політиків.

Зізнання про стосунки

Відеоролик, у якому 30-річна Ліза Ясько і 53-річний Міхеіл Саакашвілі зізналися про свої стосунки, з'явився у соцмережі депутатки 1 жовтня. За її словами, відео було записане до від‘їзду Саакашвілі до Грузії.

Представниця "Слуг народу" мовчить упродовж всього відео. Натомість Міхо грузинською, українською та англійською мовами говорить про їхнє взаємне кохання: "Я думаю, що треба оголосити, що ми разом, і ми закохані одне в одного, і що в нас спільне життя, і хочу всім побажати щастя".

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Ясько у коментарі до відео написала, що вони люблять і підтримують одне одного. "Любов та Боротьба за свою Державу - це найблагородніша справа! І Я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну", - йдеться у її дописі.

Що відомо про роман політиків

Саакашвілі одружений з уродженкою Нідерландів Сандрі Рулофс. Вони мають двоє синів - Едуарда та Ніколоза. Молодший син проживає з мамою. Старший - навчається у Сполучених Штатах. Ясько заміжньою не була. Чи офіційно розлучене подружжя, невідомо. Зі слів нової коханої Міхо, подружжя не разом.

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Скільки часу вже тривають стосунки політиків, точно невідомо. "Якийсь час вже є", - лише коментувала Ясько. Втім, інформація про романтичний зв'язок між ми з'явилася у ЗМІ ще торік восени. Зазначалося, ніби то Ліза іноді жила в резиденції Міхеіла в селищі Лісники. Крім того, з'являлися фото Ясько і Саакашвілі, які не мали нічого спільного з офіційними зустрічами. Утім, пара стосунків не коментувала.

Натомість в інтерв'ю ТСН Ліза розповіла, що їхнім стосункам більше року. Вона навіть знайома із мамою Саакашвілі, а також з одним із його синів. "Він не є досі одружений", - переконує нардепка.

Поки Саакашвілі у в'язниці, депутатка каже, що переїздити за кордон вона не збирається, бо її "майбутнє в Україні". Натомість має "багато планів на майбутнє" зі своїм коханим.

У вівторок, 5 жовтня, Ліза Ясько літала до Грузії. У Русаві у в'язниці вона відвідала Саакашвілі. Подробиць візиту вона не розголошувала. Натомість сказала, що Грузії пощастило мати таку людину як Міхеіл, "який може багато зробити для країни" і "в Україні всі заздрять грузинам, що вони мали такого президента".

"Це велика боротьба, яку вам потрібно виграти. Боротьба за майбутнє. Він наразі є політв'язнем. Вам потрібно захищати своє майбутнє і майбутнє Міхеіла. Як саме - вирішувати вам", - сказала українська депутатка.

Коментар дружини Саакашвілі

Реакція Сандри Рулофс на стосунки Саакашвілі та українки з'явилася за кілька днів після публічного зізнання чоловіка. За її словами, це було несподіваним для неї, а й для друзів та знайомих.

"Багато розгублених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Я не приховую від вас, що зміст відео, знятого ввечері в п’ятницю, був для мене несподіваним, а форма - абсолютно неприйнятною", - наголосила вона.

Водночас колишня перша леді Сандра Рулофс також доєдналася до заклику звільнити експрезидента Саакашвілі.

Реакція на стосунки політиків

Відео, що з'явилося у Facebook Ясько, наробило галасу. Користувачі Мережі не скупляться на коментарі: одні вітають пару та бажають Міхо якнайшвидше вийти з в'язниці, інші - ж засуджують роман пари. До слова, багатьох цікавить - чи розлучився Саакашвілі. На що його дівчина відповіла: "Який жах і сором! Це те питання, яке вас хвилює в цій ситуації?".

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У коментарях під відеозізнанням Саакашвілі та Ясько народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе написала: "Лізо, а Саакашвілі вже розлучився, перепрошую?".

У відповідь Ясько порадила колезі не цікавитися її приватним життям, а думати "про Україну і про захист українських інтересів". "Якщо ви уважно подивитесь відео, Михайло каже, що він дуже вдячний своєму минулому, зокрема - своїй колишній дружині. Але зараз правда така, що ми разом, і час йти вперед", - написала вона.

Свою колегу по партії "ЄС" підтримала депутатка Ірина Геращенко: "Іванна точно має право задавати ті питання, які її цікавлять. Міхеіл завжди озвучував, що думав". На цей коментар Ясько не відповіла.

Натомість згодом вона заявила, що вважає неприпустимим хейт щодо приватного життя, який виник через оприлюднення інформації про неї і Саакашвілі.

Що відомо про затримання Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Крім того, голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе переконаний, що Саакашвілі повернувся, аби здійснити державний переворот. До слова, після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону.

Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Своєю чергою, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що не помилує Міхеіла Саакашвілі.

Своєю чергою, Україна буде займатися питанням повернення Саакашвілі - заявив президент Зеленський. Оскільки він є громадянином України. Сам Міхо з в'язниці написав українському главі державі листа, у якому подякував за підтримку.

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