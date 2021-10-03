Україна повертатиме Саакашвілі - Зеленський

Україна буде займатися питанням повернення Саакашвілі, сказав президент.

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який був затриманий в Грузії після повернення, мають відпустити й повернути в Україну, оскільки він є громадянином України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці.

"Я, як президент України, постійно займаюсь тим, що повертаю громадян України. І всі наші інституції, включаючи МЗС, і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії в Україні, і розмови між нашими Кабмінами, на рівні прем'єрів, ми всі будемо цим займатисяПан Саакашвілі також є громадянином України, тому це також його стосується", – заявив Зеленський.

Водночас президент уточнив, що не знав, що Саакашвілі поїхав до Грузії.

"Я був дуже здивований... Вважаю, що це неправильно, тому що він у державній владі", – додав він.

Нагадаємо, Саакашвілі заарештували напередодні, 1 жовтня, коли він повернувся на батьківщину, де проти нього відкриті числені карні справи, а по двох - навіть винесено вирок.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що "правоохоронці заздалегідь дістали інформацію про його пересування з України до Грузії і все тримали під контролем. Його заарештували, обравши правильне місце і час, аби не створювати загрози".

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