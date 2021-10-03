Украина будет возвращать Саакашвили — Зеленский

Украина будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили, сказал президент.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который был задержан в Грузии по возвращении, должны отпустить и вернуть в Украину, поскольку он является гражданином Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время съезда партии "Слуга народа" в Трускавце.

"Я, как президент Украины, постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. И все наши институты, включая МИД, и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии в Украине, и разговоры между нашими Кабмина, на уровне премьер-министров, мы все будем этим заниматься. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому это также его касается", — заявил Зеленский.

В то же время президент уточнил, что не знал, что Саакашвили поехал в Грузию.

"Я был очень удивлен... Считаю, что это неправильно, потому что он в государственной власти", — добавил он.

Напомним, Саакашвили арестовали накануне, 1 октября, когда он вернулся на родину, где против него открыты многочисленные уголовные дела, а по двум — даже вынесен приговор.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что "правоохранители заранее получили информацию о его передвижениях из Украины в Грузию и все держали под контролем. Его арестовали, выбрав правильное место и время, чтобы не создавать угрозы".

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