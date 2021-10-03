В Украине объявили снижение температуры воздуха: какой будет погода

В Украине объявили снижение температуры воздуха: какой будет погода

На поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Украине объявили опасное метеорологическое явление. В середине следующей недели, 5—6 октября, ожидаются заморозки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

С начала следующей недели погода будет все меньше радовать теплыми днями. 5—6 октября в северных, центральных, восточных и большинстве западных областей нашей страны на поверхности грунта будут заморозки. Ожидается снижение температуры до 0 градусов.

"В Киевской области ночью 4 октября заморозки на поверхности грунта 0—5 градусов (1 уровень опасности, желтый)", — добавили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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