В Украине объявили снижение температуры воздуха: какой будет погода

На поверхности почвы ожидаются заморозки.
В Украине объявили опасное метеорологическое явление. В середине следующей недели, 5—6 октября, ожидаются заморозки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
С начала следующей недели погода будет все меньше радовать теплыми днями. 5—6 октября в северных, центральных, восточных и большинстве западных областей нашей страны на поверхности грунта будут заморозки. Ожидается снижение температуры до 0 градусов.
"В Киевской области ночью 4 октября заморозки на поверхности грунта 0—5 градусов (1 уровень опасности, желтый)", — добавили в пресс-службе ГСЧС Украины.