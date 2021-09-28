Погода в Украине: в Укргидрометцентре рассказали, каким будет октябрь-2021

Второй месяц осени обещает быть холодным.

Погода в Украине в октябре 2021 года будет близка к климатической норме.

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, в середине месяца ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Стоит также отметить, что ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, что во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег. По ее словам, если раньше в Украине переход к зиме был плавным — с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.

Читайте также:

Новости недели: как приспособиться к новым климатическим реалиям

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку