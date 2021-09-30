Ляшко назвал условие, при котором в Украине могут отменить карантин

Глава Минздрава заверил, что сейчас ни одна из областей Украины не отвечает "оранжевой" или "красной" зонам.

В Украине могут отменить все карантинные ограничения только после того, как будет вакцинировано не менее 70% взрослого населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 30 сентября.

По его словам, предпосылок для введения локдауна пока нет. Объяснил он это тем, что по состоянию на 30 сентября все регионы Украины отвечают "желтому" уровню эпидемиологической опасности.

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить положительный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровней охвата вакцинацией отменили карантин и, несмотря на цифры, их система здравоохранения спокойно справляется. У нас может быть такое же", — высказался глава Минздрава.

Кроме того, он добавил, что сейчас приоритетом иммунопрофилактики является вакцинация взрослого населения и пока не будет привито 50-70% взрослого населения к массовой вакцинации "подростков переходить преждевременно". В то же время Ляшко уточнил, что в инструкции к некоторым вакцинам указано на разрешение их применения к детям от 12 лет.

Напомним, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация — это единственный доказательный метод защиты от коронавируса. Благодаря вакцинации можно предотвратить тяжелое течение, попадание в реанимацию, подключение к ИВЛ. А прежде всего важно сделать прививку пожилым людям. Ведь, как уточнил Ляшко, они являются группой риска.

Как сообщалось, в Украине с 23 сентября в всех регионах введена "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

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