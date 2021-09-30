Представлена самая быстрая зарядка для электромобилей в мире

Менее чем за три минуты устройство обеспечит электромобиль энергией, которой хватит на 100 километров пути.

Шведско-швейцарская инжиниринговая компания ABB представила самое быстрое в мире зарядное устройство для электромобилей.

Об этом сообщает AutomotiveNewsEurope.

Отмечается, что он получил название Terra 360, где число указывает на мощность — 360 киловатт. К нему можно подключить до четырех "батарейных" автомобилей одновременно, причем на полную зарядку аккумулятора независимо от модели уйдет не более 15 минут.

Также читайте Ученые разработали революционную технологию, которая способна заряжать аккумулятор за 90 секунд

ABB, или Asea Brown Boveri, занялась зарядками для "батарейных" автомобилей еще в 2010-м — и с тех пор продала 406 тысяч устройств в более чем 88 странах. Свою новую разработку ABB называет самой мощной, но еще в 2019 году нефтегазовая компания Repsol установила в испанской провинции Бискайя станцию, которая выдает 400 киловатт. Расчетное время полной зарядки от такого терминала — до 10 минут, но ни один из серийных электрокаров до сих пор не поддерживает такую мощность.

Пополнить запас хода любого электрокара на 100 километров с помощью Terra 360 можно будет менее чем за три минуты. По планам ABB, уже к концу нынешнего года первые сверхбыстрые зарядные терминалы появятся в Европе, а в 2022 году — в США, странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Terra 360 от ABB ближе к показателям актуальных на сегодняшний день моделей. Например, электрокар Genesis GV60, принимает 350 киловатт, как и соплатформенные Hyundai Ioniq 5 и KIA EV6. То же относится к кроссоверу Cadillac Lyriq с инновационной батареей Ultium, которая достанется и другим электрическим моделям подконтрольных GM марок.

Ранее китайский автопроизводитель представил батарею для электрокаров с запасом хода в 1 млн км.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку