Курс долара і євро на 7 жовтня

Вартість долара становить 26,35 грн, а євро – 30,41 грн.
У четвер, 7 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 7 жовтня:
- Долар США – 26,35 грн (мінус 7 коп)
- Євро – 30,41 грн (мінус 24 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 6 жовтня:
- Долар США – 26,3/26,5 грн.
- Євро – 30,4/30,7 грн.
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