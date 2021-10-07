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Курс долара і євро на 7 жовтня

Курс долара і євро на 7 жовтня

Getty Images

Вартість долара становить 26,35 грн, а євро – 30,41 грн.

У четвер, 7 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 7 жовтня:

  • Долар США – 26,35 грн (мінус 7 коп)
  • Євро – 30,41 грн (мінус 24 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 6 жовтня:

  • Долар США – 26,3/26,5 грн.
  • Євро – 30,4/30,7 грн.

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