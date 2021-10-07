Курс доллара и евро на 7 октября

Стоимость доллара составляет 26,35 грн, а евро — 30,41 грн.
В четверг, 7 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 7 октября:
- Доллар США — 26,35 грн (минус 7 коп)
- Евро — 30,41 грн (минус 24 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 6 октября:
- Доллар США — 26,3/26,5 грн.
- Евро — 30,4/30,7 грн.
Читайте также:
- Изменения в Украине с 1 октября: как начнется отопительный сезон, что будет с тарифами и новыми больничными;
- Каким будет курс валют до конца декабря: прогноз;
- Обзор рынка новостроек: цены в крупных городах продолжают расти.