Курс доллара и евро на 7 октября

Курс доллара и евро на 7 октября

Стоимость доллара составляет 26,35 грн, а евро — 30,41 грн.

В четверг, 7 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 7 октября:

Доллар США — 26,35 грн (минус 7 коп)

Евро — 30,41 грн (минус 24 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 6 октября:

Доллар США — 26,3/26,5 грн.

Евро — 30,4/30,7 грн.

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