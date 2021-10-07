Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака: день, когда сил хватит на все

День активных действий, когда можно приступать к самым важным делам – сил хватит на все.
Единственное условие, которое необходимо соблюсти, – это настрой на позитив: негативные мысли и планы не дадут возможности сконцентрироваться на своей деятельности и, как следствие, успешно выполнить все, что намечено.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 7 октября для Овнов
К критике, которая прозвучит в ваш адрес в этот день, необходимо отнестись с максимальным спокойствием: конструктивную принять к сведению, а на все остальное просто не обращать внимания.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 7 октября для Тельцов
День, когда пословица о том, что слово серебро, а молчание – золото, будет актуальна как никогда: необходимо взвешивать каждое свое слово, неосторожность может очень дорого вам обойтись.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 7 октября для Близнецов
Энергию, которой сполна наделят вас звезды, необходимо расходовать экономно, в противном случае ее может не хватить на все ваши профессиональные планы.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 7 октября для Раков
Главным профессиональным навыком, который будет востребован в это время, станет быстрота реакции: она позволит мгновенно оценить ситуацию и, пока другие будут размышлять, достичь нужной цели.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 7 октября для Львов
Раздражения, которое вы будете испытывать сегодня с самого утра, можно избежать, заняв себя важным делом – прежде всего работой, которую – даже при большом желании – никак нельзя отложить.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 7 октября для Дев
День не благоприятен для финансовых операций любой сложности: даже покупку продуктов лучше перенести на другой день, а о более сложных делах и говорить не приходится.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 7 октября для Весов
Не стоит делиться своими планами даже с близкими и родными людьми: в этот день очень легко сглазить самих себя, поэтому лучше потратить силы на достижение цели, а не на разговоры о ней.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 7 октября для Скорпионов
Энергию, которая будет переполнять в этот день, необходимо направить в мирное русло – на работу, а не на выяснение отношений с окружающими, что станет пустой тратой моральных и физических сил.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 7 октября для Стрельцов
Сложатся максимально благоприятные условия для устройства личной жизни: вы долго ею пренебрегали, выдвигая на первый план профессиональные вопросы, теперь пришла пора исправлять ситуацию.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 7 октября для Козерогов
Люди, которых вы давно не видели, неожиданно появятся в вашей жизни, чтобы предоставить вам важную информацию профессионального или личного характера – обязательно примите ее к сведению.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 7 октября для Водолеев
На работе особого энтузиазма от вас не потребуется, поэтому день можно посвятить домашних хлопотам, тем более что в период перехода к холодам недостатка в них не наблюдается.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 7 октября для Рыб
Действовать сегодня необходимо в соответствии с заранее составленным планом, тщательно и методично выполняя его пункты, тогда и работа окажется максимально легкой и успешной.
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