Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака: день, когда сил хватит на все

Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака: день, когда сил хватит на все

День активных действий, когда можно приступать к самым важным делам – сил хватит на все.

Единственное условие, которое необходимо соблюсти, – это настрой на позитив: негативные мысли и планы не дадут возможности сконцентрироваться на своей деятельности и, как следствие, успешно выполнить все, что намечено.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 октября для Овнов

К критике, которая прозвучит в ваш адрес в этот день, необходимо отнестись с максимальным спокойствием: конструктивную принять к сведению, а на все остальное просто не обращать внимания.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 октября для Тельцов

День, когда пословица о том, что слово серебро, а молчание – золото, будет актуальна как никогда: необходимо взвешивать каждое свое слово, неосторожность может очень дорого вам обойтись.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 октября для Близнецов

Энергию, которой сполна наделят вас звезды, необходимо расходовать экономно, в противном случае ее может не хватить на все ваши профессиональные планы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 октября для Раков

Главным профессиональным навыком, который будет востребован в это время, станет быстрота реакции: она позволит мгновенно оценить ситуацию и, пока другие будут размышлять, достичь нужной цели.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 октября для Львов

Раздражения, которое вы будете испытывать сегодня с самого утра, можно избежать, заняв себя важным делом – прежде всего работой, которую – даже при большом желании – никак нельзя отложить.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 октября для Дев

День не благоприятен для финансовых операций любой сложности: даже покупку продуктов лучше перенести на другой день, а о более сложных делах и говорить не приходится.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 октября для Весов

Не стоит делиться своими планами даже с близкими и родными людьми: в этот день очень легко сглазить самих себя, поэтому лучше потратить силы на достижение цели, а не на разговоры о ней.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 октября для Скорпионов

Энергию, которая будет переполнять в этот день, необходимо направить в мирное русло – на работу, а не на выяснение отношений с окружающими, что станет пустой тратой моральных и физических сил.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 октября для Стрельцов

Сложатся максимально благоприятные условия для устройства личной жизни: вы долго ею пренебрегали, выдвигая на первый план профессиональные вопросы, теперь пришла пора исправлять ситуацию.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 октября для Козерогов

Люди, которых вы давно не видели, неожиданно появятся в вашей жизни, чтобы предоставить вам важную информацию профессионального или личного характера – обязательно примите ее к сведению.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 октября для Водолеев

На работе особого энтузиазма от вас не потребуется, поэтому день можно посвятить домашних хлопотам, тем более что в период перехода к холодам недостатка в них не наблюдается.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 октября для Рыб

Действовать сегодня необходимо в соответствии с заранее составленным планом, тщательно и методично выполняя его пункты, тогда и работа окажется максимально легкой и успешной.

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