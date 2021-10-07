Астролог назвал знаки Зодиака с дурным глазом

Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречался с человеком, обладающим так называемым дурным – или черным – глазом.

Впечатление, чего уж там греха таить, не из приятных. Причем он и сам может не подозревать, что обладает таким негативным качеством, что, впрочем, не помешает ему сглазить личное счастье или профессиональный успех других. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, обладающие дурным глазом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы на радость – или на беду – обладают очень сильной энергетикой, которая сама по себе ничего не значит и не способна принести никому ни пользу, ни вред. Все зависит от настроения представителей знака: если оно плохое, они способны сглазить любого человека, включая самих себя, поэтому в таком состоянии их лучше опасаться всем – как близким и знакомым, так и абсолютно чужим людям – искры недоброжелательства летят в самые разные стороны, задевая как правых, так и виноватых.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы при всей своей легкости и подвижности, как и положено знаку, стихией которого является воздух, тем не менее, наряду с положительным качествами обладают и отрицательным – прежде всего завистью. Тем, кому они позавидуют, будут чувствовать себя не лучшим образом, поскольку они получат довольно сильный энергетический удар. Оправиться после него удастся не так быстро, как того хотелось бы, поэтому – во избежание неприятных последствий – лучших не давать им повода для зависти.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги в данном рейтинге, что называется, без вины виноватые. Они не испытывают зависти к окружающим и не желают им зла, но почему-то умудряются сглазить не только чужие, но и собственные планы и достижения. И если в первом случае они относятся к случившемуся довольно равнодушно, то второй – по понятным причинам – очень их огорчает. Лучший выход из такой ситуации – как можно меньше рассказывать представителям знака о профессиональных и личных делах, которые еще не осуществлены – говорить о них можно только по степени их достижения.

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