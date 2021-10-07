Астрологический прогноз на 7 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда можно приступать к реализации планов, составленных накануне. Правда, для это лучше подойдет вторая половина дня – тяжелая энергетика первой не даст сосредоточиться на выполняемых задачах. Это также благоприятное время для разнообразных финансовых операций – прежде всего для купли-продажи недвижимости.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: до обеда день пассивный, после обеда – активный.

Цвет дня: оранжевый, коричневый, шоколадный.

Камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: можно поститься, голодать и садиться на новую диету. Болезни, начавшиеся в этот день, быстро пройдут, но это не значит, что их не нужно лечить.

Слова дня: "На старт. Внимание. Марш!"

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник

Брак и отношения дня: нежелательно назначать романтические свидания и дружеские – они чреваты серьезными конфликтами.

Мистика дня: день благоприятен для ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза.

Табу дня: не стоит агрессивно реагировать на недружественные выпады окружающих: их реакция может быть непредсказуемой, поэтому лучше их проигнорировать.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с развитой интуицией – отвечая на любой важный для них вопрос, им достаточно посоветоваться с внутренним голосом – он не подведет.

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