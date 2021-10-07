Астрологічний прогноз на 7 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, коли можна ставати до реалізації планів, складених напередодні. Щоправда, для цього краще підійде друга половина дня — важка енергетика першою не дасть зосередитися на виконуваних завданнях. Це також сприятливий час для різноманітних фінансових операцій — передусім для купівлі-продажу нерухомості.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: до обіду день пасивний, після обіду — активний.

Колір дня: помаранчевий, коричневий, шоколадний.

Камені дня: агат переливчастий, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: можна постувати, голодувати і сідати на нову дієту. Хвороби, що почалися в цей день, швидко минуть, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Слова дня: "На старт. Увага. Рушай!"

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник

Шлюб і взаємини дня: небажано призначати романтичні побачення і дружні — вони загрожують серйозними конфліктами.

Містика дня: день сприятливий для ритуалів, які позбавляють від причини і пристріту.

Табу дня: не варто агресивно реагувати на недружні випади оточення: його реакція може бути непередбачуваною, тому краще його проігнорувати.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди з розвиненою інтуїцією — відповідаючи на будь-яке важливий для них запитання, їм достатньо порадитися з внутрішнім голосом — він не підведе.

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