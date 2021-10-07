ВООЗ почала поставляти COVID-медикаменти до "вільної від коронавірусу" КНДР

За даними ВООЗ, у Північній Кореї протестували 4,7 тис. громадян, у жодного з яких не підтвердився коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала постачання лікарських засобів для боротьби з COVID-19 до Корейської Народно-Демократичної Республіки через китайський порт Далянь.

Про це повідомляє інформагентство Yonhap із посиланням на щотижневий звіт ВООЗ за 20-26 вересня.

"Щоб підтримати КНДР основними медикаментами для COVID-19, ВООЗ почала доставку через Далянь", - йдеться в документі. Водночас у звіті не уточнюється, коли і які медичні засоби були відправлені до Північної Кореї.

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Після спалаху коронавірусу в Китаї Пхеньян посилив прикордонний контроль, а в липні закрив основний судноплавний маршрут, який з'єднує Далянь (КНР) з північнокорейським портом Нампхо.

Співрозмовник видання з Міністерства об'єднання в Сеулі, який побажав залишитися анонімним, розповів, що останнім часом були виявлені деякі ознаки того, що Північна Корея відкриває свої морські шляхи з Китаєм.

"Але ми поки не виявили ознак, що вказують на відновлення руху по наземних шляхах між двома країнами", - додав посадовець.

Зауважимо, що КНДР продовжує стверджувати, що країна "вільна від коронавірусу". За даними ВООЗ, 40,7 тисячі громадян Північної Кореї пройшли тестування на коронавірус, але "на 23 вересня 2021 року не було зареєстровано жодного випадку COVID-19".

Як повідомлялося, Корейська Народно-Демократична Республіка 4 жовтня вперше за 55 днів відновила лінії зв'язку з Південною Кореєю. У Міністерстві об'єднання Південної Кореї висловили надію на відновлення міжкорейського діалогу, вказавши, що повторне з'єднання ліній зв'язку розглядається як "закладання основи для відновлення відносин між двома Кореями".

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