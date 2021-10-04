КНДР відновлює зв'язок із Південною Кореєю

Кім Чен Ин охарактеризував цей крок як спробу встановити "міцний мир" на Корейському півострові.
Корейська Народно-Демократична Республіка від понеділка, 4 жовтня, відновлює транскордонне співробітництво з Південною Кореєю.
Про це із посиланням на KCNA повідомляє France 24.
Зазначається, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин "висловив намір відновити обірвані комунікаційні лінії Північ - Південь", охарактеризувавши цей крок як спробу встановити "міцний мир" на Корейському півострові.
"Відповідні органи вирішили відновити всі лінії зв'язку Північ - Південь від 9:00 4 жовтня", - йдеться у повідомленні.
У червні минулого року Пхеньян в односторонньому порядку припинив усі офіційні військові і політичні комунікації з Сеулом через так звані "листівки проти уряду" КНДР.
27 липня обидві сторонили відновили зв'язок, однак вже за два тижні Північна Корея знову розірвала відносини, виступивши проти американо-південнокорейських військових навчань.
Відтоді Пхеньян здійснив серію ракетних випробувань, у такий спосіб посиливши напруженість між країнами.
Як повідомлялося, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент Республіки Корея Мун Чже Ін закликав лідерів Кореї, США і Китаю офіційно оголосити про завершення Корейської війни.
Кім Чен Ин пізніше заявив, що КНДР не зацікавлена у цій пропозиції, оскільки Сполучені Штати продовжуть дотримуватися своєї "ворожої" політики. Водночас диктатор вказав, що Північна Корея готова вести "конструктивні" переговори, якщо Сеул припинить її провокувати.
Раніше у Північній Кореї показали відео запуску балістичної ракети з потяга.