У США не проти зустрітися з представниками КНДР без попередніх умов

У США не проти зустрітися з представниками КНДР без попередніх умов

США підтримують міжкорейський діалог.

США запевняють, що не проводять ворожу політику щодо КНДР і готові зустрітися без попередніх умов.

Про це заявив представник Держдепартаменту агентству "Ренхап".

"Сполучені Штати не виношують ніяких ворожих намірів щодо КНДР. Наша політика закликає до вивіреного, практичного підходу, який відкритий для дипломатії з КНДР і спрямований на те, щоб домогтися відчутного прогресу, який підвищить безпеку Сполучених Штатів, наших союзників і наших розгорнутих сил", — йдеться в повідомленні.

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"Ми готові зустрітися з КНДР без попередніх умов. Ми сподіваємося, що КНДР позитивно відреагує", — зауважив він.

Також США підтримують міжкорейський діалог.

"Ми рішуче підтримуємо міжкорейську співпрацю і вважаємо, що воно відіграє важливу роль у створенні більш стабільної ситуації на Корейському півострові", — резюмував американський чиновник.

Раніше глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що пропозиція США про переговори є прикриттям ворожої політики. Він сказав, що Вашингтон як і раніше вороже ставиться до Пхеньяну, а військова загроза з боку США досі зберігається.

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