В США не против встретиться с представителями КНДР без предварительных условий

США поддерживают межкорейский диалог.
США уверяют, что не проводят враждебной политики по отношению к КНДР и готовы встретиться без предварительных условий.
Об этом заявил представитель Госдепартамента агентству "Ренхап".
"Соединенные Штаты не вынашивают никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. Наша политика призывает к выверенному, практическому подходу, который открыт для дипломатии с КНДР и направлен на то, чтобы добиться ощутимого прогресса, который повысит безопасность Соединенных Штатов, наших союзников и наших развернутых сил", - говорится в сообщении.
"Мы готовы встретиться с КНДР без предварительных условий. Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует", - заметил он.
Также США поддерживают межкорейский диалог.
"Мы решительно поддерживаем межкорейское сотрудничество и считаем, что оно играет важную роль в создании более стабильной обстановки на Корейском полуострове", - резюмировал американский чиновник.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что предложение США о переговорах является прикрытием враждебной политики. Он сказал, что Вашингтон по-прежнему враждебно относится к Пхеньяну, а военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется.
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