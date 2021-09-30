Модель Мила Кузнецова едва поместила в купальник бюст 15-го размера

Модель увлекла новым кадром.
Обладательница самой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова изрядно взбудоражила воображение своих фанатов.
На странице в Instagram звезда Сети разместила фото, на котором соблазнительно позирует в красном купальнике с глубоким декольте. Наряд Милы едва выдержал ее бюст 15-го размера.
"В конкурсе любви мы все побеждаем, и не важно кто на первом месте", — поделилась своими мыслями Мила.
Фолловеры Кузнецовой едва не потеряли дар речи и все же подобрали комплименты для модели:
- Невероятно круто выглядишь. Такая яркая фотография!
- Спасибо тебе! Ты публикуешь крутые фото!
- Я начинаю терять зрение от твоей красоты.
Напомним, недавно Мила Кузнецова призналась, сколько больше всего ей предлагали за секс. Также она рассказала об унижениях со стороны родителей.