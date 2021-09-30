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Модель Мила Кузнецова едва поместила в купальник бюст 15-го размера

Модель Мила Кузнецова едва поместила в купальник бюст 15-го размера

Милая Кузнецова / instagram.com/mila_kuznetsova10

Модель увлекла новым кадром.

Обладательница самой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова изрядно взбудоражила воображение своих фанатов.

На странице в Instagram звезда Сети разместила фото, на котором соблазнительно позирует в красном купальнике с глубоким декольте. Наряд Милы едва выдержал ее бюст 15-го размера.

Милая Кузнецова в купальнике / © instagram.com/mila_kuznetsova10
Милая Кузнецова в купальнике / instagram.com/mila_kuznetsova10

"В конкурсе любви мы все побеждаем, и не важно кто на первом месте", — поделилась своими мыслями Мила.

Фолловеры Кузнецовой едва не потеряли дар речи и все же подобрали комплименты для модели:

  • Невероятно круто выглядишь. Такая яркая фотография!
  • Спасибо тебе! Ты публикуешь крутые фото!
  • Я начинаю терять зрение от твоей красоты.

Напомним, недавно Мила Кузнецова призналась, сколько больше всего ей предлагали за секс. Также она рассказала об унижениях со стороны родителей.

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