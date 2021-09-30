Модель Міла Кузнєцова ледь вмістила у купальник бюст 15-го розміру

Модель захопила новим кадром.
Володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова неабияк розбурхала уяву своїх фанів.
На сторінці в Instagram зірка Мережі розмістила фото, на якому спокусливо позує в червоному купальнику з глибоким декольте. Вбрання Міли ледь витримало її бюст 15-го розміру.
"У конкурсі кохання ми всі перемагаємо, і не важливо, хто на першому місці", - поділилась своїми думками Міла.
Фоловери Кузнєцової ледь не втратили дар мови та все ж підібрали компліменти для моделі:
- Маєш неймовірно крутий вигляд. Така яскрава світлина!
- Дякую тобі! Ти публікуєш круті фото!
- Я починаю втрачати зір від твоєї краси.
Нагадаємо, нещодавно Міла Кузнєцова зізналась, скільки найбільше їй пропонували за секс. Також вона розповіла про приниження з боку батьків.