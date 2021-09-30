Модель Міла Кузнєцова ледь вмістила у купальник бюст 15-го розміру

Модель захопила новим кадром.

Володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова неабияк розбурхала уяву своїх фанів.

На сторінці в Instagram зірка Мережі розмістила фото, на якому спокусливо позує в червоному купальнику з глибоким декольте. Вбрання Міли ледь витримало її бюст 15-го розміру.

Міла Кузнєцова у купальнику / instagram.com/mila_kuznetsova10

"У конкурсі кохання ми всі перемагаємо, і не важливо, хто на першому місці", - поділилась своїми думками Міла.

Фоловери Кузнєцової ледь не втратили дар мови та все ж підібрали компліменти для моделі:

Маєш неймовірно крутий вигляд. Така яскрава світлина!

Дякую тобі! Ти публікуєш круті фото!

Я починаю втрачати зір від твоєї краси.

Нагадаємо, нещодавно Міла Кузнєцова зізналась, скільки найбільше їй пропонували за секс. Також вона розповіла про приниження з боку батьків.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання