Байден відмовився зустрітися з главою Палестини

Білий дім відмовив палестинському лідеру, зіславшись на зайнятість Байдена

Президент США Джо Байден відмовився від зустрічі з очільником Палестини Махмудом Аббасом під час проведення Генасамблеї ООН.

Про це інформує Axios з посиланням на американські і палестинські джерела.

Аббас намагався домовитися про зустріч з Байденом. Але Білий дім відмовив палестинському лідеру, зіславшись на зайнятість Байдена і через це Аббас не поїхав в США.

Зауважимо, що раніше в адміністрації президента США повідомляли, що Байден не проводитиме ніяких двосторонніх зустрічей в Нью-Йорку, але американський лідер взяв участь в трьох подібних переговорах.

Також Виступаючи на Генасамблеї ООН, Байден зазначив, що підтримує створення двох держав в Ізраїлі, але додав, що поки світ далекий від цієї цілий. Раніше він також схвалював вирішення конфлікту на Близькому Сході шляхом створення двох держав.

Нагадаємо, що держава Палестина — де-юре незалежна частково визнана держава на Близькому Сході, що знаходиться в процесі створення. Незалежність Палестини станом на кінець липня 2019 року визнали 138 зі 193 держав — членів ООН. Але воно не має статусу повноправного члена ООН, оскільки не визнана трьома державами — постійними членами Ради Безпеки ООН (США, Великобританією і Францією), а також більшістю країн Євросоюзу, Японією і деякими іншими.

Як повідомлялося, в ніч на 21 травня перемир'я між Ізраїлем і сектором Газа набуло чинності. Конфлікт загострився тривав 11 днів через спроби виселити ціле палестинське поселення зі Східного Єрусалиму. З того часу палестинська терористичне угруповання ХАМАС випустило по Ізраїлю понад 3,5 тисячі ракет. Ізраїль у відповідь завдав кілька сотень ударів. Загинуло близько 250 осіб, переважно в Газі. Серед них жінки і діти. Ізраїль втратив 12 громадян.

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