Байден отказался встретиться с главой Палестины

Белый дом отказал палестинскому лидеру, сославшись на занятость Байдена

Президент США Джо Байден отказался от встречи с главай Палестины Махмудом Аббасом во время проведения Генассамблеи ООН.

Об этом информирует Axios со ссылкой на американские и палестинские источники.

Аббас пытался договориться о встрече с Байденом. Но Белый дом отказал палестинскому лидеру, сославшись на занятость Байдена и из-за этого Аббас не поехал в США.

Заметим, что ранее в администрации президента США сообщали, что Байден не будет проводить никаких двусторонних встреч в Нью-Йорке, но американский лидер принял участие в трех подобных переговорах.

Также Выступая на Генассамблее ООН, Байден отметил, что поддерживает создание двух государств в Израиле, но добавил, что пока мир далек от этой цел. Ранее он также одобрял разрешение конфликта на Ближнем Востоке путем создания двух государств.

Напомним, что государство Палестина — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Независимость Государства Палестина по состоянию на конец июля 2019 года признали 138 из 193 государств — членов ООН. Но оно не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку не признано тремя государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Великобританией и Францией), а также большинством стран Евросоюза, Японией и некоторыми другими.

Как сообщалось, в ночь на 21 мая перемирие между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Конфликт продолжался 11 дней из-за попытки выселить целое палестинское поселение из Восточного Иерусалима. С тех пор палестинская террористическая группировка ХАМАС выпустило по Израилю более 3,5 тыс. ракет. Израиль в ответ нанес несколько сотен ударов. Погибло около 250 человек, преимущественно в Газе. Среди них женщины и дети. Израиль потерял 12 граждан.

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