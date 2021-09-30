YouTube будет удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса

YouTube будет удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса

Новое правило коснется всех вакцин, а не только препаратов от COVID-19.

YouTube будет удалять весь контент, который распространяет любую дезинформацию об одобренной в мире вакцину от коронавируса.

Об этом пишет Bloomberg.

Под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины - опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья.

Новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от COVID-19.

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Ранее YouTube вводил запрет на ряд видеозаписей, в которых содержится критика вакцин от коронавируса. С октября 2020 года платформа удалила более 130 тыс. роликов за нарушение правил YouTube в области вакцин от COVID-19.

Также YouTube удалил два немецкоязычных канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без возможности восстановления аккаунта.

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