YouTube будет удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса

Новое правило коснется всех вакцин, а не только препаратов от COVID-19.
YouTube будет удалять весь контент, который распространяет любую дезинформацию об одобренной в мире вакцину от коронавируса.
Об этом пишет Bloomberg.
Под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины - опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья.
Новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от COVID-19.
Ранее YouTube вводил запрет на ряд видеозаписей, в которых содержится критика вакцин от коронавируса. С октября 2020 года платформа удалила более 130 тыс. роликов за нарушение правил YouTube в области вакцин от COVID-19.
Также YouTube удалил два немецкоязычных канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без возможности восстановления аккаунта.