YouTube буде видаляти дезінформацію про вакцини від коронавірусу

YouTube буде видаляти дезінформацію про вакцини від коронавірусу

Нове правило торкнеться всіх вакцин, а не тільки препаратів від COVID-19.

YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу.

Про це пише Bloomberg.

Під заборону потраплятимуть всі відеозаписи, в яких йдеться про те, що вакцини — небезпечні або можуть призводити до тривалих негативних наслідків для здоров'я.

Нове правило стосується всіх вакцин, а не тільки препаратів від COVID-19.

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Раніше YouTube вводив заборону на ряд відеозаписів, в яких міститься критика вакцин від коронавірусу. З жовтня 2020 року, платформа видалила понад 130 тисяч роликів за порушення правил YouTube в області вакцин від COVID-19.

Також YouTube видалив два німецькомовних канали Russia Today — RT DE і Der Fehlende Part (DFP) без можливості відновлення актанта.

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