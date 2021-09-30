Таліби пропонували США тимчасовий контроль над Кабулом: що сталося

Невідомо, чи була пропозиція "Талібану" передана іншими каналами президенту США Джо Байдену.

"Талібан" пропонував США взяти контроль над Кабулом до кінця процесу евакуації союзних військ.

Про це заявив голова Центрального командування ЗС США Френк Маккензі, пише The Hill.

На слуханнях у сенаті генерал Маккензі зауважив, що таліби зробили пропозицію під час переговорів у Досі 15 серпня, у день, коли вони увійшли до Кабулу. Маккензі зустрівся в Досі із заступником лідера руху муллою Абдулом Гані Барадаром.

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На зустрічі таліби запропонували військовим США взяти на себе відповідальність за безпеку в Кабулі, але, за словами Маккензі, він відмовився, тому що такого варіанту не було в отриманих ним від Білого дому інструкціях, а також у США не було необхідних ресурсів, щоб провести таку операцію.

Невідомо, чи була пропозиція "Талібану" передана іншими каналами президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопив усі великі міста Афганістану, у тому числі і Кабул. У зв'язку з цим США та інші країни змушені були активізувати евакуацію своїх громадян. Ситуація в Афганістані погіршилася після того, як США почали виводити свої війська, які мали і покинули країну до 31 серпня.

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