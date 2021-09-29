"Бенфіка" з Яремчуком розбила зіркову "Барселону" у Лізі чемпіонів (відео)

"Синьо-гранатові" програли другий поєдинок поспіль у турнірі.
"Барселона" сенсаційно програла лісабонській "Бенфіці" у гостьовому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Да Луш" завершилася з рахунком 3:0.
Господарі шокували "синьо-гранатових" забитим м'ячем уже на 3-й хвилині поєдинку. Його автором став уругвайський форвард Дарвін Нуньєс.
"Барселона", хоча й володіла територіальною перевагою до перерви, так жодного разу і не пробила у площину воріт лісабонців.
На 69-й хвилині Рафа Сілва закріпив перевагу своєї команди, забивши другий м'яч у ворота Марка-Андре тер Штегена.
На 79-й хвилині Нуньєс оформив дубль, реалізувавши пенальті.
- В іншому матчі другого туру групи E у Мюнхені "Баварія" розгромила київське "Динамо" (5:0).
- У першому турі Ліги чемпіонів "Бенфіка" через VAR у Києві змогла не програти "Динамо", а "Барселона" вдома була розгромлена "Баварією".
- По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.