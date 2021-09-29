"Бенфіка" з Яремчуком розбила зіркову "Барселону" у Лізі чемпіонів (відео)

"Бенфіка" з Яремчуком розбила зіркову "Барселону" у Лізі чемпіонів (відео)

"Синьо-гранатові" програли другий поєдинок поспіль у турнірі.

"Барселона" сенсаційно програла лісабонській "Бенфіці" у гостьовому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Да Луш" завершилася з рахунком 3:0.

Господарі шокували "синьо-гранатових" забитим м'ячем уже на 3-й хвилині поєдинку. Його автором став уругвайський форвард Дарвін Нуньєс.

"Барселона", хоча й володіла територіальною перевагою до перерви, так жодного разу і не пробила у площину воріт лісабонців.

На 69-й хвилині Рафа Сілва закріпив перевагу своєї команди, забивши другий м'яч у ворота Марка-Андре тер Штегена.

На 79-й хвилині Нуньєс оформив дубль, реалізувавши пенальті.

В іншому матчі другого туру групи E у Мюнхені "Баварія" розгромила київське "Динамо" (5:0).

київське "Динамо" (5:0). У першому турі Ліги чемпіонів "Бенфіка" через VAR у Києві змогла не програти "Динамо" , а "Барселона" вдома була розгромлена "Баварією" .

, а "Барселона" вдома . По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання