Мюнхенський розгром: "Динамо" без шансів програло "Баварії" в Лізі чемпіонів (відео)

Команда Мірчі Луческу зазнала першої поразки в нинішньому євросезоні.

Київське "Динамо" поступилося мюнхенській "Баварії" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився впевненою перемогою чемпіона Німеччини - 5:0.

Підопічні Юліана Нагельсмана не стали гаяти часу та швидко розпечатали ворота Георгія Бущана. Допомогли їм у цьому самі кияни. Сергій Сидорчук зіграв рукою у власному штрафному після подачі мюнхенців з кутового - арбітр справедливо вказав на 11-метрову позначку. Виконати вирок підійшов головний бомбардир Рекордмайстера Роберт Левандовські. Поляк дочекався, поки Бущан впаде в один кут, а сам низом холоднокровно пробив у інший.

Другого голу у ворота "біло-синіх" не довелося довго чекати. На 27-й хвилині провал в обороні українського клубу призвів до того, що Левандовські технічно прийняв пас від Мюллера і розстріляв ворота Бущана. Таким чином, польський форвард оформив дубль, а не минуло ще й третини поєдинку.

На 35-й хвилині рахунок міг стати і зовсім розгромним, проте "Динамо" врятувала стійка після пострілу Лероя Сане. "Біло-сині" зрідка загрожували воротам господарів. Поодинокий момент вдалося створити наприкінці першого тайму. Шапаренко дивом вибрався з-під пресингу гравців "Баварії" та розігнав швидку атаку. М'яч транзитом через Циганкова і Гармаша дійшов до Де Пени, а от постріл уругвайця потягнув Мануель Ноєр.

У другому таймі домінування господарів на футбольному полі продовжилося. "Баварія" постійно тиснула на ворота "Динамо", що увінчалося успіхом. На 68-й хвилині Серж Гнабрі отримав пас від Сане, втік від Артема Шабанова та ефектно пробив під поперечину.

А вже на 74-й хвилині Сане відзначився і сам. Німецький вінгер, здавалося, навішував у штрафний майданчик киян, але м'яч зрізався з ноги і опинився в дальньому куті воріт Бущана.

Крапку в матчі на 87-й хвилині поставив Чупо-Мотінг, який вийшов на заміну. Форвард ударом головою в кут замкнув навіс від Павара - 5:0.

В іншому матчі другого туру групи E "Бенфіка" в Лісабоні сенсаційно розгромила "Барселону" - 3:0.

У першому турі Ліги чемпіонів "Динамо" через VAR у Києві втратило перемогу над "Бенфікою" , а "Баварія" на виїзді розгромила "Барселону" .

, а "Баварія" на виїзді . По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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