В Україні утилізують десятки тисяч доз вакцини Pfizer: причина

Вакцину AstraZeneca, термін зберігання якої закінчується в жовтні, використають до кінця вересня.

Міністерство охорони здоров'я України утилізує велику партію вакцини від коронавірусу — понад 34 тис. доз. У МОЗ підозрюють порушення умов зберігання препарату.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час розмови з представниками ЗМІ 29 вересня, передає журналістка ТСН.ua.

"Раніше була інформація, що підчас транспортування вакцини Pfizer був порушений температурний режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. У нас дійсно не було чітких доказів, що температурний режим був порушений. Саме тому вона зберігається на складі", — розповів Ляшко.

Йдеться про понад 34 тис. доз Pfizer. Наразі судовий процес між постачальником і логістом.

"Ми чітко слідкуємо за дотриманням температурного режиму і не можемо допустити до використання вакцину, в якої можуть бути порушені умови зберігання", — запевнив міністр.

Що стосується вакцини AstraZeneca, термін зберігання якої закінчується в жовтні — то таких доз вчора було 1700, сьогодні залишилося лише 600 доз. Ляшко обіцяє, що всю її завтра, 30 вересня, використають.

Раніше Віктор Ляшко розповів, чи щеплюють в Україні протермінованою вакциною від COVID-19. Міністр прокоментував чутки, що начебто понад три мільйони доз вакцин, завезених в Україну, — у жовтні-листопаді будуть на межі строку використання.

Новини України: Віктор Ляшко розповів, чи чекати нам на загальноукраїнський карантин

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання