Чи щеплюють в Україні протермінованою вакциною від COVID-19: пояснення Ляшка

Чи щеплюють в Україні протермінованою вакциною від COVID-19: пояснення Ляшка

Міністр запевнив, що в Україні жодна вакцина, у якої закінчився термін придатності, не використовується.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував чутки, що начебто понад три мільйони доз вакцин, завезених в Україну, — у жовтні-листопаді будуть на межі строку використання.

Про це очільник МОЗ розповів у вівторок, 14 вересня в ефірі ТСН.19:30.

Міністр закликав українців активніше робити щеплення від COVID-19, і тоді проблеми з терміном придатності вакцин не виникатимуть.

"МОЗ робить все необхідне, щоб Україна повернулася до нормального доковідного життя — так, як це робить, скажімо, Данія, де вакциновано понад 70% дорослого населення. Вони відміняють всі карантинні обмеження. У нас також є шанс відмінити всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато — прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися. Сьогодні в Україні є 11 млн доз вакцини. У нас будуть поставки кожного місяця. Це достатньо для того, аби провакцинувати українців. Тому нам не потрібно нічого чекати — ні карантинних обмежень, ні слідкувати за тим, чи буде прострочена вакцина, чи ні", — сказав Ляшко.

Міністр запевнив, що в Україні жодна вакцина, у якої закінчився термін придатності, не використовується.

"Є система фармаконагляду, яка чітко відслідковує це. Є чітке розуміння, коли і яка вакцина має використатися. Вакцини від COVID-19, окрім CoronaVac китайського виробника, мають термін придатності до шести місяців. Ми уважно за цим слідкуємо і жодна вакцина, яка не буде використана протягом цього терміну, не буде перебувати в обігу", — зазначив очільник МОЗ.

Ляшко наголосив, що всі протерміновані дози будуть відкликані і утилізовані відповідно до встановлених вимог.

Новини України: Віктор Ляшко розповів, чи чекати нам на загальноукраїнський карантин

Раніше Віктор Ляшко розповів, коли чекати на загальноукраїнський карантин.

Також він анонсував продовження терміну дії електронних сертифікатів про вакцинацію у застосунку "Дія" до 12 місяців.

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