Прививают ли в Украине просроченной вакциной от COVID-19: объяснение Ляшко

Министр заверил, что в Украине ни одна просроченная вакцина не используется.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал слухи, что якобы более трех миллионов доз вакцин, завезенных в Украину — в октябре-ноябре будут на грани срока использования.

Об этом глава Минздрава рассказал во вторник, 14 сентября в эфире ТСН.19:30.

Министр призвал украинцев активнее делать прививки от COVID-19, и тогда проблемы со сроком годности вакцин не будут возникать.

"Минздрав делает все необходимое, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни — так, как это делает, скажем, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения. Они отменяют все карантинные ограничения. У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно немного — прийти к пунктам прививки и вакцинироваться. Сегодня в Украине 11 млн доз вакцины. У нас будут поставки каждого месяца. Это достаточно для того, чтобы провакцинировать украинцев. Поэтому нам не нужно ничего ждать — ни карантина, ни следить за тем, будет ли просроченная вакцина или нет", — сказал Ляшко.

Министр заверил, что в Украине ни одна вакцина, в которой истек срок годности, не используется.

"Есть система фармаконадзора, которая четко отслеживает это. Есть четкое понимание, когда и какая вакцина должна использоваться. Вакцины от COVID-19, кроме CoronaVac китайского производителя, имеют срок годности до шести месяцев. Мы внимательно за этим следим и ни одна вакцина, которая не будет использована в течение этого срока, не будет находиться в обращении", — отметил глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что все просроченные дозы будут отозваны и утилизированы в соответствии с установленными требованиями.

Новости Украины: Виктор Ляшко рассказал, стоит ли нам ждать всеукраинский карантин

Ранее Виктор Ляшко рассказал, когда ждать на всеукраинский карантин.

Также он анонсировал продолжение срока действия электронных сертификатов о вакцинации в приложении "Действие" до 12 месяцев.

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