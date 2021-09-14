Ляшко рассказал, когда ждать всеукраинский карантин

Вопрос о переводе всей страны в "желтый" уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели.

"Желтый" уровень эпидемической опасности может объявить комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в целом для Украины. Сегодня в Украине существуют превышение по некоторым индикаторам, которые позволяют собрать комиссию и объявить "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом во вторник, 24 сентября в эфире ТСН.19: 30 рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Однако правительство в понедельник внесло определенные изменения в постановление об адаптивном карантине и оно может вступить в силу, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины, только через 7 дней после принятия", — отметил он.

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По словам министра, вопрос о переводе всей страны в "желтый" уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели поскольку уже вступает в силу это постановление, которое вчера правительство приняло.

"После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к "красному" уровню эпидемической опасности ", — резюмировал Ляшко.

Напомним:

Кабинет Министров Украины 13 сентября принял изменения к постановлению № 1236, устанавливающий новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации.

к постановлению № 1236, устанавливающий новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина перейдет в "желтую" зону эпидемической опасности.

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