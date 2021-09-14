Ляшко розповів, коли чекати на загальноукраїнський карантин

Питання щодо переведення всієї країни до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки буде вирішуватись, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня.

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки може оголосити комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій загалом для України. Сьогодні в Україні існують перевищення по деяких індикаторах, які дозволяють зібрати комісію і оголосити "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Про це у вівторок, 24 вересня в ефірі ТСН.19:30 розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Однак уряд в понеділок вніс певні зміни до постанови про адаптивний карантин і вона може набрати чинності, відповідно до постанови Верховної Ради України, тільки через 7 днів після прийняття", - зазначив він.

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За словами міністра, питання щодо переведення всієї країни до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки буде вирішуватись, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня оскільки вже набирає чинності ця постанова, яку вчора уряд ухвалив.

"Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня буде рекомендувати відносити той чи інший регіон до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів України 13 вересня ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Постанова набирає чинності через 7 днів від моменту публікації.

до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Постанова набирає чинності через 7 днів від моменту публікації. Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна перейде до "жовтої" зону епідемічної небезпеки.

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