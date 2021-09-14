Сортування українців за вакцинацією: якими будуть нові правила під час карантину та що обмежать нещепленим

Правила "жовтих", "червоних" і "помаранчевих" зон будуть чинними і з ухваленням нових змін, але не діятимуть для власників COVID-сертифікатів.

Карантин в Україні в "жовтій" і "червоній" зонах змінено. Відповідні оновлення уряд вніс до постанови № 1236, яка і регулює карантинні обмеження. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, зміни до "карантинної" постанови не посилюють обмеження, а деякою мірою їх послаблюють.

Тож, що нового запровадили і які тепер в Україні діятимуть правила карантину, розбирався ТСН.ua.

Які нововведення ухвалив уряд

Так, ухвалені зміни передбачають, що внутрішній COVID-сертифікат буде "жовтим" і "зеленим". Перший буде доступним для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, а другий видаватиметься після: першої дози вакцини, негативного ПЛР-тесту на COVID-19 (діє 72 години), підтвердження перенесення COVID-19 (якщо після одужання минуло до 6 місяців). Він матиме коротший термін дії.

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Відповідними документами українці будуть користуватися, коли в країні посилять карантин. Для вакцинованих громадян вони стануть "перепусткою" для відвідування спортзалів, басейнів, кінотеатрів, театрів, музеїв, концертів тощо.

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров’я України

Нові COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

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Робота шкіл, університетів, коледжів тощо

• Також, за новими правилами, у разі введення "жовтої" зони навчальні заклади можуть працювати за умови наявності не менше 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

• А от уже у "червоній" зоні заклади освіти працюватимуть лише, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат. Водночас попри те, що вакцинація в Україні є добровільною, прем’єр Денис Шмигаль попередив про можливу обов'язкову вакцинацію колективів навчальних закладів.

"... Але можемо ввести обов'язок бути вакцинованими для колективів навчальних закладів. І батьки цього вимагають. Є багато прикладів, коли батьківські комітети і колективи самі беруть ініціативу в свої руки і запитують у директорів шкіл, який відсоток вакциновані", - висловився він на пресконференції 14 вересня.

Водночас у школярів довідок про результати ПЛР-тесту не вимагатимуть. Незмінною залишається перевірка температури перед початком уроків. Лише, якщо вона перевищена, потрібно буде зробити або ПЛР-тест або швидкий тест.

Міністерство охорони здоров’я України

Умови для роботи ресторанів, кінотеатрів, спортзалів і проведення масових заходів, релігійних служб

• У "жовтій" зоні обмеження на роботу закладів не будуть накладатися, якщо всі відвідувачі зможуть показати вищезгаданий "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат. Аналогічна вимога поширюється і на організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів. Їх з сертифікатами має бути щонайменше 80%.

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Водночас кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

• У "червоній" зоні торгові центри, кафе, ресторани, кінотеатри, ринки, спортзали зможуть працювати і приймати відвідувачів, якщо всі (і клієнти, і працівники, і організатори) матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

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Що буде з громадським транспортом

Попри те, що в Києві у тестовому режимі почали оформлювати спецперепустоки для проїзду в громадському транспорті під час можливого локдауну, 14 вересня прем'єр Денис Шмигаль запевнив у тому, що метро, маршрутки, тролейбуси і трамваї їздитимуть без додаткових карток. Вимогою буде лише:

для пасажирів - обов'язкова маска і соціальна дистанція;

для водіїв і працівників транспорту - обов'язкова вакцинація (у "жовтій" зоні - мінімум одна доза вакцини, в "червоній" зоні - дві дози)

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Ідею впровадження COVID-сертифікатів для проїзду в транспорті прем'єр вважає недоцільною.

"Звичайно, в громадському транспорті вимагати сертифікати - це недоцільно. Як в метро можна вимагати у пасажирів, яких іде великий потік в годину пік. Тому масковий режим і вакцинація працівників громадського транспорту. Це ті вимоги, які будуть обов'язковими", - пояснив український прем'єр.

А які правила для перетину кордону

Наразі ж українці можуть безперешкодно повертатися на батьківщину в разі наявності принаймні одного щеплення від COVID-19, у протилежному разі вони мусять йти на самоізоляцію. Іноземців повинні мати два щеплення.

Відповідно, за новими правилами, під час в'їзду до України не проходити карантин зможе особа за наявності "жовтого" чи "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Посилення контролю за дотриманням карантину

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував появу в українських регіонах спеціальних відеокамер, які "ловитимуть" порушників маскового режиму. Їх встановлять в місцях масового скупчення людей, наприклад, в торгових центрах. Також збільшаться рейди Нацполіції для активнішого контролю за дотриманням маскового режиму.

Коли ж чекати на посилення карантину

Попри внесення змін до "карантинної" постанови, обмеження в України поки не посилено. Це питання розглядає Державна комісія з питань ТЕБ та НС, яка й ухвалить рішення про "жовту" чи "червону" зону. Але, найімовірніше, йдеться саме про "жовтий" рівень епіднебезпеки, адже саме це раніше анонсував очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Засідання ж планується цього тижня. Тому, у разі ухвалення рішення про посилення карантину, воно набуде чинності лише через тиждень. Таким чином, "жовта" зона з оновленими правилами може почати діяти не раніше кінця вересня-початку жовтня.

Зауважимо, що станом на 14 вересня вся Україна перебуває у "зеленій" карантинній зоні, де вимогою є лише дотримання маскового режиму і соціальної дистанції. У разі введення будь-якої іншої зони, усі "старі" обмеження, які діяли під час минулих локдаунів будуть чинними. Утім, завдяки нововведенням вакциновані українці матимуть привілеї і разом із закладами, де також будуть щеплюватися і дотримуватися оновлених вимог із урядової постанови, зможуть уникати обмежень.

Так, у "жовтому" рівні епіднебезпеки заборонено:

масові заходи за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

робота закладів освіти, окрім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат.

У помаранчевій зоні (регіони)

обмеження та норми жовтого рівня

місцева влада може вводити додаткові обмеження

"Червона" зона передбачає заборону на (регіони):

роботу закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос,

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів,

роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

роботу закладів освіти, окрім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

роботузакладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки,

роботу закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі)

Міністерство охорони здоров’я України

Яка ситуація з коронавірусом наразі в Україні

В Україні вісім тижнів поспіль зростає кількість хворих на коронавірус і за 13 вересня виявили аж 3 332 нові випадки COVID-19. Попри щоденні високі показники кількості нових заражених, головний санітарний лікар України Ігор Кузін запевняє, що говорити про спалах зарано. За його даними, реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем – на 17%, апарати ШВЛ – на 8%.

Найгірша ситуація з коронавірусом нині у Чернівецькій, Харківській областях та у місті Києві. На Буковині, зокрема, вже зайняті понад 50% ліжок з киснем у "ковідних" лікарнях.

Аби побороти пандемію та її наслідки, а також уникнути нових локдаунів, а себе убезпечити від важкого перебігу коронавірусу, влада закликає українців вакцинуватися проти COVID-19.

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