У Миколаєві триває масштабний мітинг на підтримку МГЗ

21 вересня в Миколаївському апеляційному суді розглядають справу про відшкодування заводом 9,2 млрд грн на користь громадської організації "Стоп шлам".

Позов про нібито завдання психологічної шкоди був поданий в інтересах 1279 членів цієї організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар голови профспілки МГЗ.

Як відомо, суд першої інстанції його задовольнив. На заводі ж дії вважають частиною рейдерської атаки, яка буде мати критичні наслідки для всього регіону.

"Псевдоекологи і ті, кого залучили до цієї масштабної афери, ставлять під загрозу одне з останніх промислових підприємств Миколаївщини, що працює. Без роботи і грошей на життя залишаться 10 тис. осіб - робітники і члени їхніх сімей. І це не кажучи про державний бюджет. Тільки податків МГЗ платить понад 500 млн у рік. Чим ці кошти будуть компенсуватися?" — зазначає Олексій Медвідь, голова профспілки МГЗ.

До акції під судом приєдналися профспілки металургійних підприємств Дніпропетровської і Запорізької областей. За словами їхніх представників, рейдери — це реальна загроза для підприємств, які стабільно працюють.

Своєю чергою, поліція, НАБУ і ДБР розслідує низку кримінальних проваджень щодо самих активістів ГО "Стоп шлам", суддів та експертів, які були залучені до справи.

Зокрема, поліція розслідує кримінальне провадження за фактом шахрайства з боку засновників громадської організації та за фактом підробки документів з боку експертів, які надали висновок, що в подальшому стало основою позову для стягнення компенсації на користь "Стоп шлам".

А в ДБР і НАБУ розслідують дії судді Заводського районного суду Ірини Бобрової, яка винесла рішення з численними порушеннями.

"У суді першої інстанції ми надали докази того, що вказані люди, які не існують, як потерпілі, але ці докази проігноровані суддею, ми показали акти екологічних перевірок, які також не взяті до уваги. Навіть Мін'юст назвав експертизу незаконною. Тому ми сподіваємося на справедливе рішення апеляції", — зазначила Оксана Карпенко, начальник юрвідділу МГЗ.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Ігор Копитін заявив про те, що зупинка МГЗ призведе до реальної небезпеки в сфері екології.

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