У МОЗ повідомили, чи вимагатимуть у школярів результати тестів на COVID-19

У МОЗ повідомили, чи вимагатимуть у школярів результати тестів на COVID-19

Також Кузін радить батькам стежити за вакцинацією вчителів.

Школа має бути безпечним середовищем і навіть в умовах жорстких протиепідемічних обмежень зачинятися останньою і відкриватися першою. У зв'язку з цим для очного формату роботи освітнього закладу, у разі посилення карантину, має бути вакциновано не менше 80% педагогів.

Про це сказав заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

За словами Кузіна, перед початком уроків у школах учням повинні обов'язково вимірювати температуру, якщо вона перевищена - треба зробити або ПЛР-тест або швидкий тест.

"Термометрія залишається обов'язковою перед тим як учень має почати навчальний процес, якщо температура є перевищеною, в такому випадку дитина має звернутися до свого лікаря. У такому випадку діємо по інструкції діагностики коронавірусної хвороби - це або швидкий тест на антиген або ПЛР. Це дійсно на розсуд лікаря. З іншого боку, обов'язкової вимоги із пред'явленню результатів ПЛР-тестів або швидких тестів зараз немає. І вона не буде застосовуватися щодо шкіл", - сказав Кузін.

Також головний санлікар наголосив на важливості вакцинування саме педагогів, які можуть передавати вірус учням. За словами Кузіна, батькам слід підіймати питання вакцинації серед вчителів на педагогічних радах, моніторити рівень охоплення персоналу навчального закладу, показувати власний приклад або ж вести персональні переговори з керівником навчального закладу.

"Батьки повинні ініціювати розгляд цього питання (вакцинації вчителів, - ред.) на батьківських зборах або на педагогічних радах... Батьки можуть проактивно ініціювати і трошки прискорювати ці речі", - заявив Кузін.

Водночас він додав, що зменшувати вимогу до 80% вакцинованих освітян для роботи закладу, у разі карантину, не будуть.

Нагадаємо, що Сумська і Рівненська області попередили, що у разі потрапляння до "жовтої" зони карантину, більшість шкіл перейдуть на "дистанційку". Вчитися в очному форматі будуть лише учні тих шкіл, де вакциновано не менше 80% освітян.

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