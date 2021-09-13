Коли буде пік коронавірусу в Україні: медики зробили прогноз

Піку хвилі коронавірусу Україна може досягнути вже через 2-3 тижні, вважає імунолог Борис Донськой.

Циркуляція штаму коронавірусу "Дельта" призвів до нового напливу хворих в Україні. Саме він є причиною більшості випадків інфікування, і оскільки цей варіант вірусу є більш заразним, то, очевидно, що захворюваність серед українців продовжить зростати. Про це розповів РБК президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.

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За його словами, зараз зростання кількості нових випадків йде повільніше, ніж під час весняної хвилі, тому "дуже важко спрогнозувати, коли ми досягнемо піку захворюваності".

Своєю чергою імунолог Борис Донськой теж зазначає, що захворюваність на COVID-19 в Україні зростає непрогнозовано і неконтрольовано. За його словами, якщо не вживати ніяких заходів, то піку хвилі Україна може досягнути вже через 2-3 тижні.

Борис Донський вважає, що Україні вдасться знизити рівень смертності від COVID-19, зокрема, шляхом вакцинації пенсіонерів і людей з групи ризику.

"Якщо будуть вводитися хоч якісь обмеження, то ми розтягнемо в часі це зростання – можливо, воно буде пізніше і не настільки гострим. А найкраще максимальним темпом прищепити пенсіонерів і людей з груп ризику. Тоді ми будемо мати пік захворюваності, але він не буде еквівалентно виражений у показниках смертності", – сказав імунолог.

У Київській школі економіки конкретних прогнозів про те, коли Україна зіткнеться з локдаунами, "червоними" зонами і піком захворюваності на COVID-19, поки немає, сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко. На його погляд, все залежить від того, чи будуть в Україні такі ж вибухові темпи зростання хворих, як у Європі.

"Але це, швидше за все, друга половина жовтня – кінець листопада. Ці півтора місяця будуть найбільш напруженими в сенсі епідемії", – прогнозує Юрій Ганиченко.

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