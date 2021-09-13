Алкоголь у крові у 13 разів перевищував норму: у Рівненській області нетверезий водій влетів у стадо корів

Алкоголь у крові у 13 разів перевищував норму: у Рівненській області нетверезий водій влетів у стадо корів

Внаслідок автопригоди дві корови загинуло, іще чотири травмувалося.

У Рівненському районі нетверезий водій влетів у корів, які йшли дорогою. В результаті дві тварини загинули, ще чотири отримали травми.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Інцидент стався учора,12 вересня, близько 19 години у селі Колодязне Рівненського району. 46-річний водій автомобіля Ford, житель села Бистричі влетів у шістьох корів, яких гнали додому з пасовища, після чого протаранив дерев’яний паркан. Внаслідок автопригоди дві корови загинуло, іще чотири травмувалося.

Інспектори СРПП виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. "Драгер" показав 2,64 проміле алкоголю у нього в крові, що у 13 разів перевищує допустиму норму.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило пошкодження ТЗ чи іншого майна поліцейські склали адмінматеріали за статтею 124 КУпАП. Крім того, за керування в стані алкогольного сп’яніння інспектори оформили протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП", - зазначили у пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, що на одній із столичних магістралей кермувальник спровокував аварію. Він перевозив двох корів у причепі, але на швидкості в того відлетіло колесо.

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