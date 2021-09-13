Алкоголь в крови в 13 раз превышал норму: в Ровенской области нетрезвый водитель влетел в стадо коров

Алкоголь в крови в 13 раз превышал норму: в Ровенской области нетрезвый водитель влетел в стадо коров

Вследствие ДТП две коровы погибли, еще четыре травмировались.

В Ровенском районе нетрезвый водитель влетел в коров, которые шли по дороге. В результате два животных погибли, еще четыре получили травмы.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Инцидент произошел вчера, 12 сентября, около 19 часов в селе Колодезное Ровенского района. 46-летний водитель автомобиля Ford, житель села Быстрычи влетел в шесть коров, которых гнали домой с пастбища, после чего протаранил деревянный забор. Вследствие ДТП две коровы погибли, еще четыре травмировались.

Инспекторы СРПП обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. "Драгер" показал 2,64 промилле алкоголя у него в крови, что в 13 раз превышает допустимую норму.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение ТС или иного имущества полицейские составили админматериалы по статье 124 КУоАП. Кроме того, за управление в состоянии алкогольного опьянения инспекторы оформили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП", — отметили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что на одной из столичных магистралей водитель спровоцировал аварию. Он перевозил двоих коров в прицепе, но на скорости у того отлетело колесо.

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