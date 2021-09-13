Під Дніпром підліток грався на городі з газовим балоном: школяр надихався речовини, впав та помер

Під Дніпром підліток грався на городі з газовим балоном: школяр надихався речовини, впав та помер

За фактом події правоохоронці проводять перевірки.

У Дніпропетровській області підліток купив в супермаркеті балон з газом, після чого надихався його і помер.

Про це з посиланням на власні джерела пише видання "Дніпро Час".

Як стало відомо, подія трапилася близько 17:00 поряд з містом Першотравенськ. Там компанія підлітків купила в одному з супермаркетів невеликий балон з газом. Після чого на городі приватного будинку, що знаходиться на вулиці Гагаріна, хлопці почали грати з небезпечною речовиною. Один зі школярів відкрив ємність і вдихнув газ через рот.

Згодом хлопчикові стало погано і він впав. Врятувати дитину медикам не вдалося.

ТСН.ua в Нацполіції області повідомили, що за фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 з поміткою "нещасний випадок". Зараз правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, що поліція Київської області розшукує хлопчика, якого забрав батько і зник. Чотири чоловіки затягували дитину, яка кричить і плаче до машини.

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