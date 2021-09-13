У МОЗ назвали три штами грипу, які можуть поширюватися в Україні цьогоріч

У МОЗ назвали три штами грипу, які можуть поширюватися в Україні цьогоріч

До аптеки планують завезти близько 1 млн доз вакцини, але точна кількість залежатиме від попиту.

В Україні цьогоріч під час епідемічного сезону грипу очікується поширення штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Але новий епідсезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За його словами, торік дуже багато людей хворіли на грип та ще більше отримали або важкий перебіг, або зіткнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.

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Водночас, Кузін запевнив, що МОЗ проводить перемовини для отримання 30 тис. безкоштовних вакцин від грипу для лікарів. Передусім, будуть вакцинувати тих, хто працює з хворими на коронавірус.

"Від червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектора для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться переговори про передавання в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тис. доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють в "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", - сказав Кузін.

Щодо аптечної мережі, туди цьогоріч принесуть більшу кількість вакцин, аніж в минулому році - приблизно мільйон доз. Але остаточна кількість, дійсно, буде регулюватися попитом.

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