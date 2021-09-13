Єгипет відкриє два нових туристичних міста

Міністр зазначив, що в Єгипті крім курортів багато відомих туристичних місць, які приймають мандрівників і готові продовжувати це робити, а саме: Марса-ель-Алам, Таба, Нувейба і Сафага.

У Єгипті планують відкрити два нових туристичних міста у найближчі декілька місяців. Йдеться про міста Аль-Галяля та Аль-Аламін.

Про це заявив міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані, повідомляє РБК-Україна.

"Протягом найближчих декількох місяців ми плануємо відкрити два абсолютно нових туристичних міста. Одне буде на півночі приблизно в 100 км від Каїра, ближче до Червоного моря. Воно називається Аль-Галяля. Там є марина (обладнана гавань) для різних яхт. Через кілька місяців відкриємо нове місто на узбережжі Середземного моря недалеко від Олександрії, називається Аль-Аламін", - сказав він.

Міністр зазначив, що в Єгипті крім курортів багато відомих туристичних місць, які приймають мандрівників і готові продовжувати це робити, а саме: Марса-ель-Алам, Таба, Нувейба і Сафага.



Він також запевнив, що найближчим часом вартість авіаквитків в країну не зміниться.

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