У Харкові поблизу фонтану знайшли викинутий людський ембріон

За словами очевидців, до цього там перебувала жінка, яка робила собі укол.

У Харкові на вулиці Слов'янська навпроти фонтану Південної залізниці виявили ембріон дитини.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

За словами очевидців, на тому місці бачили жінку років 40-45. Також поблизу з місцем, де знайшли зародиш, виявили вату зі слідами крові та ампулу від лідокаїну.

Як повідомили ТСН.ua у пресслужби Нацполіції Харківської області, жінку у якої стався викидень,або вона таким чином позбулася від небажаної вагітності, не шукатимуть, оскільки строк вагітності невеликий, а поняття викидень під злочин не підпадає.

У Мережі користувачі прокоментували побачене:

Я припускаю, що вона народила на вулиці, бо там повноцінна дитина, видно розмір і пальчики на ніжках, народила мертвого, злякалася і в шоковому стані втекла звідти.

Це ненормально викидати ембріон на вулицю...

З моєї точки зору, подібного роду випадки не можна залишати без уваги. Тому поліція повинна розібратися, хто і навіщо це зробив.

Поведінка жінки дивує.

Нагадаємо, що в Ізраїлі народилася дівчинка з близнюком у шлунку. Ембріон мав серце та деякі кістки.

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