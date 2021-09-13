"Сделала себе аборт": в Харькове возле фонтана нашли выброшенный человеческий эмбрион

По словам очевидцев, до этого там находилась женщина, которая делала себе укол.

В Харькове на улице Славянская напротив фонтана Южной железной дороги обнаружили эмбрион ребенка.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

По словам очевидцев, на том месте видели женщину лет 40-45, она якобыслелала себе аборт. Также поблизости с местом, где нашли зародыш, обнаружили вату со следами крови и ампулу от лидокаина.

Как сообщили ТСН.ua в пресслужбы Нацполиции Харьковской области, женщину у которой случился выкидыш, или она таким образом избавилась от нежелательной беременности, не искать, поскольку срок беременности небольшой, а понятие выкидыш под преступление не подпадает.

В Сети пользователи прокомментировали увиденное:

Я предполагаю, что она родила на улице, там полноценный ребенок, видно размер и пальчики на ножках, родила мертвого, испугалась и в шоковом состоянии сбежала оттуда.

Это ненормально выбрасывать эмбрион на улицу...

С моей точки зрения, подобного рода случаи нельзя оставлять без внимания. Поэтому полиция должна разобраться, кто и зачем это сделал.

Поведение женщины удивляет.

Напомним, что в Израиле родилась девочка с близнецом в желудке. Эмбрион с сердцем и некоторые кости.

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