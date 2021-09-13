Египет откроет два новых туристических города

Министр отметил, что в Египте кроме курортов много известных туристических мест, которые принимают путешественников и готовы продолжать это делать, а именно: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага.
В Египте планируют открыть два новых туристических города в ближайшие несколько месяцев. Речь идет о городах Аль-Галяля и Аль-Аламин.
Об этом заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани, сообщает РБК-Украина.
"В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два совершенно новых туристических города. Одно будет на севере примерно в 100 км от Каира, ближе к Красному морю. Оно называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань - ред.) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", - сказал он.
Министр отметил, что в Египте, помимо курортов, много известных туристических мест, которые принимают путешественников и готовы продолжать это делать, а именно: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага.
Он также заверил, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится.
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