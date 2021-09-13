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Українці створили триколісний електромобіль, на якому можна їздити звичайними дорогами без реєстрації

Українці створили триколісний електромобіль, на якому можна їздити звичайними дорогами без реєстрації

YouTube / Рівненська АЕС

Авто має 2 кінські сили та може розганятися до 35 км/год.

Інженер Рівненської АЕС Андрій Буткевич показав електричний автомобіль МЕМ-01, який він створив разом зі своєю командою майстрів.

Про це повідомляється на YouTube-каналі АЕС.

Буткевич каже, що давно роздумував на створенням такого автомобіля, і в його створенні надихався схожим іспанським електромобілем. Над МЕМ-01 працювали протягом року.

Зазначається, що електрокар створений з екологічно чистих матеріалів. Він має три колеса, багажне відділення та може перевозити двох людей.

Машина обладнана електродвигуном, який видає 2 кінські сили. Через малу потужність її не потрібно реєструвати. Максимальна швидкість авто – 35 км/год.

Також МЕМ-01 оснащений камерою заднього виду, функцією рекуперації та зарядкою від сонячних батарей, встановлених на даху.

Буткевич особисто їздить на електромобілі. Каже, що з ним дуже зручно їздити містом та по магазинам. МЕМ-01 вже захотіли придбати у майстра, але перший екземпляр він не хоче продавати. Натомість у майбутньому планує його вдосконалити.

Раніше повідомлялося, що саморобний електричний "Запорожець" позмагався у драг-рейсі з Tesla.

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