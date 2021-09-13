Тоня Матвієнко розчулила архівним відео, на якому маленькою співає веснянку

Артистка пригадала дитинство.

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно отримала орден "За розбудову України", пригадала дитинство.

Так, на сторінці в Instagram виконавиця розмістила архівне відео, на якому зображена 9-річною. У відео вона розповіла, що не хоче бути музиканткою, а хоче бути як мама – співачкою.

Разом з тим маленька Тоня заспівала веснянку, яку в дитинстві обожнювала співати. У тому ж архівному відео мама артистки Ніна Митрофанівна Матвієнко розповіла, що бачила у донці хист до гри на інструментах. Однак самій Тоні це не подобалося.

Нагадаємо, у липні Тоня Матвієнко заміксувала співи зіркової мами у новому треці. Артистка присвятила мамі композицію "Ніна Матвієнко". Як зізналася артистка, на створення пісні її надихнув один іноземний хіт.

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